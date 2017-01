Los nuevos talentos que marcarán la música en 2017

La diva británica Dua Lipa y sus compatriotas Rag'n'Bone Man y Sampha, así como la osadía flamenca de Rosalía o la frescura pop de Manel Navarro en España se encuentran entre los valores emergentes que más maneras apuntan para hacerse un hueco en las páginas y escuchas de 2017.

En el ámbito internacional, el radar de la encuesta anual de la BBC ha aupado en esta ocasión al podio a un trío que tira hacia lo urbano, empezando por la intérprete de 'soul' Ray BLK, apodada ya como la 'Lauryn Hill de Reino Unido' gracias a temas de moderna y elegante producción como 'Chill out' o 'My hood'.

La misma clasificación que reparó en años anteriores en Adele, Years & Years o Alessia Cara coloca en segundo lugar a Rory Graham, más conocido por su pseudónimo de Rag'n'Bone Man y un tema que lleva meses acumulando reproducciones en Spotify, 'Human", un 'blues' que crece con vocación de 'hip hop' y 'góspel' y tintes mesiánicos.

La tercera de la terna es una jovencísima intérprete que se mueve en el 'R&B' llamada Raye, la cual ha despertado la atención de colegas de profesión más asentados como Charlie XCX, Jess Glynne, los citados Years & Years o Jonas Blue, a quien prestó su voz para un optimista y popular corte de 'tropical house', 'By your side'.

En esa misma porra para descubrir el "sonido del año", pero en 2016, figuró su compatriota Dua Lipa, cantante y compositora que ha terminado haciendo más ruido recientemente, primero gracias a 'Be the one' y ahora con otro contagioso corte pop, 'Blow your mind (Mwah)'. De que este sí es su año da señales el reciente galardón del público en los European Border Breakers Awards (EBBA).

Más minimalista es la propuesta del cantautor y productor de música electrónica Sampha Sisay, o Sampha a secas. Su gran baza se llama '(No one knows me) like the piano', 'soul' lleno de sentimiento que remite a Bon Iver o James Blake. Tras colaborar junto a Solange Knowles (la hermana 'indie' de Beyoncé), Kanye West o Drake, el 3 de febrero publicará por fin su primer disco, 'Process'.

La francesa Jain ya se descubrió hace unos meses con 'Come', viral sintonía del anuncio de unos grandes almacenes, y no sería de extrañar que hiciera más ruido próximamente con su mezcla de culturas, especialmente africana y gala, percusiones tropicales, 'blues', pop, rock y toques electrónicos.



Mirando hacia casa

En el panorama nacional, entre los nuevos valores que más expectación han generado, se encuentra la joven cantaora catalana Rosalía, que el 10 de febrero publicará su debut, 'Los Ángeles', un disco de voz y guitarra, con la producción de Raül Refree y multitud de influencias más allá del flamenco.

Otra intérprete femenina que está causando cierto revuelo es la cordobesa Gata Cattana, "rapeadora de noche, poetisa de día y politóloga a ratos", según sus palabras. Se habla de ella como "la nueva Mala Rodríguez" y de su primer LP se espera una conjunción de la esencia del 'hip hop' sin olvidar nuevas tendencias.

Hay más mujeres a tener en cuenta en la escena española. Las Bistecs, el dúo catalán que revolucionó 2016 con propuestas transgresoras de estilo "neofolclórico" y "chochocentrista", seguirá dando de qué hablar en este año gracias a cortes aún vivos como 'Señoras Bien'.

Por último, la cuota masculina la pondrá el jovencísimo Manel Navarro, nuevo fichaje de Sony Music y puede que gran favorito para convertirse en el representante español en Eurovisión 2017 gracias al tema 'Do it for your lover', que ya lo ha convertido en una voz familiar de la radiofórmula e ídolo de corazones adolescentes con su frescura pop.