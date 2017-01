El Xúquer segur que el trobarà a faltar

­Els diaris tenen poc d´espai per a les vides exemplars. En general, estan massa capficats en l´actualitat política, en aquell remolí de vacuïtats i misèries que acostumen a omplir el dia a dia de l´agenda política. I quan es tracta de parlar d´algú que és exemplar, però que s´ha mantingut discretament en un segon pla, resulta difícil trobar una escletxa on embotir un merescut homenatge. Fa anys vaig conèixer al pintor José Pellicer Pla que dedicava el seu temps lliure a pintar. En realitat, ell haguera volgut professionalitzar-se, però la vida el va portar a treballar en un banc i... la seua passió va passar a ser dominical. I, tanmateix, quins quadres de la Ribera va pintar aquells diumenges! Quins treballs tan acurats sobre els pobles de l´interior, sobre les marjals de l´Albufera! Pepe Pellicer havia pintat amb Francesc Lozano, i seguia l´estel del mestre.

Com també formava part de les tertúlies i eixides artístiques amb l´escultor Leonard Borràs i el pintor Josep Esteve Adam. Un rovell artístic algemesinenc de gran alçada, de gran exigència i que ha mantingut l´art viu a Algemesí durant els temps difícils del franquisme. Potser Pepe Pellicer fou del grup qui menys importància donava a la seua pintura, i qui pensava que al capdavall calia gaudir de la vida i del seu do, aquella facilitat meravellosa que tenia per a pintar. En una ocasió vaig intentar que seguira la senda de Zóbel, i que pintara el Xúquer al seu pas per la Ribera. Em va fer cas i es va endinsar pels canyars i va fixar aquells paisatges que ningú encara ha pintat, ha pintat seriosament. Però ja era massa gran, i tenia por de caure un bac, o que li passara alguna cosa (que l´atracaren en aquells caminets inquietants, em digué amb un somriure una mica acoquinat), i allò, aquell projecte de pintar el Xúquer, va quedar en uns apunts preciosos. Jo sempre he lamentat que el tema no agafara més altura, i que fóra l´inici d´una exposició temàtica, d´un homenatge al riu que dóna nom a la comarca. Resulta sorprenent com el Xúquer ha motivat tan poca pintura, i com pràcticament ningú s´ha capficat en intentar copsar aquella multitud de verds i grisos, fixar aquelles aigües mòrbides, per moments tan monetianes. Pellicer em deia sempre que estava preparant una exposició del seus millors olis, sense presses però sense pausa, i on mostraria alguna cosa del Xúquer. Tanmateix, l´Alzeihmer va començar a fer-lo flaquejar, i a poc a poc va anar apagant la seua mirada. De la mateixa manera que pintava com respirava, de colp va deixar de pintar, i si bé encara respirava ja no era ell, i ja no vivia per al seu art. El passat 24 de gener ens va deixar i jo escric ara aquestes ratlles des del convenciment que ens ha deixat un excel·lent pintor. Un home exemplar que va gaudir del seu art i va omplir la casa dels amics de peces precioses. De segur que el Xúquer també el trobarà a faltar.