El señor Ribó volvió a cortar ayer el tráfico rodado en la plaza del Ayuntamiento, algo normal en los últimos domingos de mes, y que está en proyecto ampliar a todos los demás. Eso está bien, pero debería haber actuaciones, conciertos o espectáculos de cualquier índole que atrajera más gente a la amplitud de nuestra plaza mayor. Tenemos una «Casa del Artista» en Valencia que podía organizar eventos de evasión, y no de capitales precisamente.

Artistas valencianos triunfan en el teatro Amaya de Madrid con el montaje netamente valenciano La jaula de grillos. Un éxito de José Sáiz, productor, actor y director, ayudado por su hermano Juan Carlos, con un elenco de nuestra tierra con la excepción del gran actor„cantante Alberto Vázquez, primera figura del espectáculo, que es hermano de la mítica Helena Bianco, cantante de aquel grupo, «Los Mismos», que se empeñó hace años en construir un puente desde Valencia hasta Mallorca.

Las pasadas navidades recibí la llamada de un buen amigo y persona muy conocida en Valencia. Se trataba de Enrique García Vernetta, quien durante años fue el máximo exponente de los agentes de espectáculos en España. Enrique está ahora en una residencia, «de la que entro y salgo cuando quiero y donde me tratan muy bien», me confesó. Pero me dio que pensar. Él fue uno de nuestros primeros «play-boy» locales. Con su hermano gemelo, Sebastián, gestionaban la desaparecida droguería y perfumería «Las Barcas», y las señoritas de la época iban al abordaje de los dos hermanos, guapos y arrogantes ellos, que se dejaban querer...

Enrique fue el gran amor de Rocío Jurado, mucho antes de Pedro Carrasco y Ortega Cano. Mantuvo con ella una larga relación, al tiempo que Sebastián la tenía con Rosa María Marco, más conocida como Salomé, ganadora de un Eurovisión. Éstos se casaron, pero Enrique se resistió a casarse con Rocío, a pesar de que ella se lo pidiera en repetidas ocasiones. Después mantuvo relaciones con una conocida mujer de la noche valenciana, Isabel Edo, pero tampoco llegaron al matrimonio.

A Juan Ramón González, cantante conocido y auténtico «currante» de la canción, no le duelen prendas para ganarse la vida. Además de cantar en solitario y ponerse la melena de Nino Bravo si hace falta, canta zarzuela, como lo hará el próximo jueves en la Sala Canal, y ha formado un grupo de canción lírica al que ha titulado «In Vivo», fonéticamente parecido a «Il Divo», y que realizan una similar labor musical. Con Juanra, Juan Ledesma,Nester Martorell y el italiano Giorgio Celenza conforman cuatro voces que hacen las delicias de las gentes. Juan Ramón tiene el gran soporte de su mujer, Irene Soriano, que incluso le ayuda a vender sus discos. Y ya se ha desprendido de aquella etiqueta que le perseguía como el hermano de Francisco.

Precisamente Francisco vio publicado el pasado viernes, día 27, el disco recopilatorio de los 35 años que lleva dedicado a la canción, e incluye sus temas más conocidos y otros nuevos. No cabe la menor duda de que Francisco González Sarriá es una de las grandes voces que ha dado la Comunitat Valenciana. Cuenta con el apoyo absoluto de su guapa mujer, Paca Ribes. Y Ana María González, hermana de Paco y Juanra, es también una cantante gran calidad no suficientemente reconocida, que se lució en el musical «Paris», junto a otras dos hermanas del mundo artístico,Manoli Alba y Rosa Montañés. Pero de ello hablaremos en otra ocasión.