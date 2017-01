Cristina Castaño protagoniza 'Cabaret' en el Teatro Olympia

El Teatro Olympia de Valencia acogerá desde el próximo 4 de marzo un reinventado Kit Kat Club en la nueva versión teatral de "Cabaret", un musical que convierte el club "pobre y cutre" de la obra original en un "lujoso" cabaret lleno de luces y colores.

Así lo ha explicado la protagonista de la obra, Cristina Castaño, que da vida a Sally Bowles, una cantante que vive una historia de amor con un escritor americano en el Berlín de 1931.

El musical se podrá ver en el teatro valenciano hasta el 9 de abril, como parte de la gira del 50 aniversario, que conmemora el estreno de "Cabaret" en Broadway en 1966, y desembarcará sobre las tablas del Olympia con un elenco formado por más de 25 actores.

"Esperamos que se convierta en el gran estreno del año y en un broche de oro para las Fallas", ha asegurado el productor José María Cámara, que ha destacado la "vigencia" de la obra en el momento actual por el "auge de ciertas ideologías".

El nuevo "Cabaret" retoma la obra clásica para reinventarla, según Castaño, que asegura que el director, Jaime Apilizcueta, "no quería representar el cabaret al que estamos acostumbrados, oscuro y lleno de chicas con medias rotas", sino un Kit Kat Club "donde los berlineses fueran a olvidar lo que estaba pasando fuera".

Se ha descartado la estética de una Sally "triste, pequeña, en un club pobre y cutre lleno de chicas perdidas" y se ha optado, según la protagonista, por destacar a las "chicas guapas en un espacio lujoso, lleno de luces y color y con un vestuario que es un sueño", con el que ha afirmado haberse sentido "como la princesa del cuento".

"El mundo entero tiene como referencia a Liza Minelli, está en la memoria colectiva de todos", ha reconocido Castaño, que sin embargo ha asegurado que, en esta nueva adaptación, el público "se olvida de los actores".

Este éxito se explica, a su juicio, porque "Cabaret" es una obra "que nunca muere", "un clásico" que "no pasa nunca de moda" y que ha comparado con "interpretar una obra de Shakespeare, pero cantando".

En cuanto a la banda sonora, ha considerado que es "una obra de arte y una joya" a la que se ha referido como un "regalo", al igual que poder interpretar a Sally, un "personaje lleno de vida y alma".

"Cuando me lo dijeron, me eché a llorar de alegría, porque supe que iba a cambiar mi carrera y que era un reto muy grande", ha explicado Castaño, que no había cantado en un musical desde "Fama", diez años atrás.

La actriz ha asegurado que no dejó la serie "La que se avecina" por su papel en "Cabaret", sino porque quería "quedar libre para otros personajes" después de siete años en los que le había "dado todo" al personaje de Judith.

El musical, que se basa en el libreto de Joe Masteroff con la música de John Kander, cuenta con un elenco encabezado, además de por Castaño, por Alejandro Tous, que da vida al escritor, y Armando Pita como el Maestro de Ceremonias.

La obra mantiene casi todas las canciones del musical original de Broadway, cuya letra se mantiene, y el personaje del Maestro de Ceremonias, que "rompe la cuarta pared" e "involucra al público", aunque ha renovado aspectos como las coreografías o la decoración y vestuario.

"Cabaret refleja una parte de la historia de la humanidad, y en ella se recupera un momento histórico vital que refleja hasta donde puede llegar el ser humano", ha concluido Castaño.