Joaquín Sabina tocará el próximo 4 de julio en Valencia

Joaquín Sabina, que acaba de sacar nuevo disco, actuará en Valencia el próximo 4 de julio dentro de la gira de presentación de 'Lo niego todo'. De momento, ya ha vendido más de 100.000 entradas de los primeros conciertos confirmados de esa gira, cuyo disco llegará a las tiendas en marzo.

La caravana de Sabina comenzará en la ciudad natal de Sabina: Úbeda (Jaén), donde el próximo 9 de junio se estrenarán en directo sus nuevas canciones.

Además, también tocará el 4 de julio en Valencia y poco después, el 14 de julio, en Murcia. En Alicante actuará algo más tarde: el 23 de septiembre. También estará en A Coruña (22 de julio), Marbella (1 de agosto, Starlite Festival), Jerez (1 de septiembre) y Bilbao (8 de octubre, segunda fecha en el BEC). El artista también recorrerá América y tocará en París y Londres.

La gira se prolongará hasta mediados de octubre (con fechas previamente confirmadas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza) y, en las próximas semanas, está previsto que amplíe el número de ciudades que visitará, así como, tal vez, el número de conciertos en cada urbe.

Las entradas para estos nuevos conciertos estarán disponibles con una preventa exclusiva de 48 horas a partir del 7 de febrero en las webs oficiales www.jsabina.com y www.loniegotodo.com, únicos portales autorizados y que garantizan el precio oficial de la entrada. Todos los asientos salen a la venta a partir de 38 euros.

A partir del 10 de febrero las entradas también estarán disponibles en El Corte Inglés, Ticketmaster y Marcaentradas. La gira 'Lo niego todo' esta organizada por Riff Producciones, Get In y The Project ,en acuerdo con Berry Producciones.