El Banski español, en el solar del IVAM

La rebeldía y el compromiso político conforman la carta de presentación de un artista que ha llegado a ser llamado el «Banski español». Cualquiera podría pensar que es un término exagerado para un grafitero desconocido. Pero Escif no lo es. El IVAM lo ha elegido para llevar a cabo la primera intervención artística en su solar, consumando una de las ideas en las que insistió José Miguel García Cortés, director del centro de arte contemporáneo, durante la presentación de su programa expositivo para 2017: la de extender el museo más allá de sus fronteras arquitectónicas. Y eso incluye la fachada del museo y el Pati Obert (solar).

En concreto, este artista urbano actuará sobre toda la pared trasera del museo (100 metros de largo) en la primavera-verano de este año. Un poderoso «lienzo» para un valenciano desconocido, y que hasta ahora sólo ha dejado «mensajes» de dimensiones medianas „en su mayoría„, donde lo poético convive con una irónica mirada crítica. Lo cierto es que la inclusión de este espacio dentro de las actividades expositivas del IVAM es un sueño para un museo que hace tiempo renunció a destinar el solar para su ampliación. La filosofía imperante, tanto de los actores políticos como del propio equipo del IVAM, es convertir este espacio «impropio» de un museo, en un lugar armonioso donde la naturaleza y el arte se den de la mano. Ante esta premisa, el denominado «Jardín de las esculturas» parece la mejor opción, aunque para ello es necesario acondicionar el terreno (2.800 m2) e instalar un mínimo de mobiliario urbano. La Conselleria de Cultura es la que se hizo cargo de la expropiación, y la que se encargó de realizar el proyecto de rehabilitación del espacio, en el que Cultura se haría cargo de las obras, el Ayuntamiento de Valencia del mantenimiento y el IVAM de dar contenido artístico al jardín.

El museo ha querido adelantarse para lavar la cara al espacio, que incluso llegó a protagonizar un documental, Espacios inacabados, de la mano de los alumnos del I. E. S. El Carme, que reclamaban la inclusión de este enclave en la vida del barrio.

Agitador «underground»

Las intervenciones artísticas de Escif suponen un revulsivo social que no deja títere con cabeza. La monarquía, los recortes, la primavera valenciana o la política son algunos de los temas que trata este artista anónimo. Aunque no siempre lo fue, ya que estudió en la Universitat Politècnica de València y apareció en el documental dedicado a Banski, Exit through de gift shop, nominado al Oscar a la mejor película documental. Comenzó su andadura a finales de los años 90 y forma parte del colectivo de artistas urbanos de Valencia, XLF.

Sus «murales» se encuentran en muchos de los rincones del cap i casal. Uno de los más famosos en del edificio de la Plaza del Tossal donde representa a cinco automóviles precipitándose al vacío. En España, en conocido por la intervención con la que representó la caída del Juan Carlos I durante su visita al Estado Mayor de Defensa en 2012.

Mensajes reivindicativos que calan en medio mundo

El artista valenciano, que empezó haciendo graffitis en su primera etapa, ha realizado intervenciones en Londres, Berlín, México o Miami. En 2014,el cantante irlandés Damien Rice encargó a Escif la ilustración de su álbum, My favourite faded fantasy, ocho años después de su último disco. En 2015 diseñó el monumento de la Falla Mossen Sorell-Corona encargó y La 2 le dedicó un documental, Escif: Un coche rojo, que fue emitido en enero del mismo año.