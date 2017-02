El sarcófago de Blasco Ibáñez vuelve al Museo de Bellas Artes 17 años después

Lo que iba a ser una exposición temporal se ha prolongado 17 años. Ese es el tiempo que el sarcófago de Vicente Blasco Ibáñez, creado por el escultor valenciano Mariano Benlliure, ha permanecido en el Centre del Carme. Hasta ayer.

Como ya avanzó este periódico, la obra iba a ser trasladada al Museo de Bellas Artes, su lugar de origen, después de que el Ayuntamiento de Valencia „propietario de la obra„ lo cediera en depósito a la pinacoteca en 1946. La pieza fue desmontada durante la mañana de ayer y trasladada al Bellas Artes con la supervisión de los técnicos del Consorci de Museus, del Museo de Bellas Artes y del consistorio, en presencia de la bisnieta del escultor, Lucrecia Enseñat Benlliure.

Regreso «a casa»

Según explicó a Levante-EMV el director del museo de la calle San Pío V, José Ignacio Casar Pinazo, el sarcófago «vuelve a casa» y desde hoy mismo se trabajará en la instalación en su espacio definitivo. Este será el patio contiguo a la sala Sorolla. La instalación pasa primero por asentar una tarima sobre la que se dispondrá el sarcófago. Casar Pinazo no quiso hablar de fechas, aunque apuntó a que se podrá contemplar «lo antes posible».

Esta ubicación, sin embargo, no ha sido del agrado de la Fundación Mariano Benlliure. La bisnieta del escultor señaló que el lugar elegido «no nos parece adecuado». Explicó que, aunque el patio «está cubierto, no está cerrado» por lo que en caso de lluvia y viento «la obra podría verse dañada al ser de latón y muy delicada». La también vicepresidenta y directora de la fundación señaló, además, que el lugar donde se expondrá «no parece vistoso ni idóneo para el Año Blasco en el que estamos», dijo. El patio no está permanentemente abierto „Casar Pinazo dijo que se abrirá «ocasionalmente»„, otro de los puntos que no acaban de convencer a la familia del artista. «Es una obra que está hecha para ver de cerca, para rodearla, y no para ser vista desde una cristalera», criticó Enseñat Benlliure. Para la bisnieta del escultor, algunos de los lugares ideales para que el sarcófago sea expuesto «podría ser el propio Ayuntamiento o el Almudín». «Merece estar en el Bellas Artes, sí, pero en un lugar más digno», reclamó. Al respecto, sin embargo, descartó la galería Benlliure en la pinacoteca, ya que «solo es un corredor de paso, no una sala», dijo Enseñat Benlliure.

Por su parte, el director del Consorci, José Luis Pérez Pont, recordó que la salida del sarcófago del Centre del Carme responde a un doble objetivo: «poner en valor la pieza» y «poner orden» en el centro, con vistas a su nueva etapa como espacio de arte contemporáneo.

La obra, realizada por el escultor valenciano en 1935, fue concebida para el panteón que diseñó el arquitecto Javier Goerlich Lleó, por encargo del Ayuntamiento y que nunca llegó a concluirse. El Ayuntamiento cedió la pieza en depósito al Bellas Artes en 1946. En el año 2000 viajó al Centre del Carme con motivo de la exposición Mariano Benlliure / Joaquín Sorolla. Centenario de un homenaje donde estuvo hasta ayer. Terminada la V fase de rehabilitación y remodelación del Bellas Artes y con motivo del Año Blasco Ibáñez, ha vuelto al museo para formar parte de su nuevo discurso museográfico.

Desde el consistorio, la concejala de Cultura, Glòria Tello, indicó que la administración municipal «siempre se ha interesado por las garantías para que las condiciones del traslado fueran óptimas y que se velara en todo momento por la seguridad de la pieza».

Benlliure fue amigo íntimo de Blasco Ibáñez, desde su juventud. En 1933, llegados los restos del literato valenciano desde Menton (Francia), el Ayuntamiento encargó un sarcófago a Benlliure para el panteón que habían comenzado a construir en el Cementerio. Creado para ser visto desde la tribuna a la que se ascendía por escaleras bajo la luz de una claraboya, el conjunto se compone del sarcófago ocupado por la figura yacente de Blasco rodeado de hojas de laurel y envuelto en un sudario. En los laterales se sitúan 18 figuras en bajorrelieves leyendo mientras caminan y que representan a los protagonistas de sus novelas. El sarcófago descansa sobre un basamento de mármol, con bustos de labradores.