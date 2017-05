"May B está en nuestros genes"

«En el fondo, si no me sintiera morir, me podría creer ya muerto». Esta realidad tan cruda que refleja el irlandés Samuel Beckett inspiró a Maguy Marin a principios de los 80 para crear la coreografía que rompería con todos los esquemas de la danza clásica e inauguraría la etapa de la danza contemporánea. Una Marin todavía desconocida interpretó la obra de este escritor pesimista e irónico y convirtió sus pensamientos en un baile. Treinta y seis años más tarde, la pieza llega por primera vez a Valencia en el marco de la VI edición del Festival 10 Sentidos. Mertixell Barberá, una de las directoras del encuentro, asegura que «es un lujo poder contar con la compañía y con la obra», ya que han esperado tres años para tenerlos en la programación y son una de las «agrupaciones de danza moderna más importantes del mundo».

El mensaje de un baile

El chileno Ulises Álvarez es el bailarín más veterano de la compañía y lleva 31 años interpretando junto a Maguy Marin la misma pieza. Durante la presentación del estreno aseguró que no se aburre «nunca» y que para él, «llevar ´May B´ por el mundo es como llevar un trofeo», porque es una obra que tiene «en los genes» y cuyo lenguaje ha inspirado al resto de sus creaciones.

No obstante, confiesa que los inicios no fueron tan fáciles, como suele ocurrir con todo lo transgresor. En los años ochenta del siglo pasado todavía se asociaba la danza a la belleza y a la elegancia. «Al principio a la gente no le gustó mucho, ver cuerpos deshaciéndose no era bello y los movimientos son poco ortodoxos», asegura.

La obra se gestó como una respuesta a esa danza clásica «perfecta y pura» y buscó en la expresión corporal una manera de dar sentido al mundo. Para las organizadoras del acto, el estreno de «May B» constituyó una lección de que «el baile tiene pensamiento y va más allá del mero cómputo de pasos».

En este caso, busca reflexionar sobre nuestra presencia en el mundo y «ver cómo convivir juntos en sociedad». Una sociedad representada por bailarines vestidos de blanco y recubiertos de polvo y arcilla, que interpretan una coreografía llena de movimiento al ritmo de Schubert y Gavin Bryars. Sólo se escucha una frase, al principio, que arremete contra los principios básicos de la humanidad: «se ha acabado, al fin se ha acabado».

En este aspecto, la obra, que se estrenó en 1981, encaja con el lema de 10 Sentidos, dedicado en esta VI edición a las personas mayores y el proceso de envejecimiento. «El espectáculo ha sabido envejecer manteniendo su esencia a través de distintas generaciones», asegura Meritxell Barberá, que destaca este diálogo intergeneracional como algo «muy positivo y enriquecedor».

Álvarez añadió que en los más de 30 años de vida de la obra han pasado «entre 80 y 90 intérpretes», por lo que ha sido un reto mantener el espíritu y dejar que los artistas se expresen en libertad. No obstante, «aunque cambien los bailarines en el escenario siempre están de alguna manera, los mismos personajes, que aparecen como un fantasma...».

Puede que como el fantasma de Beckett y su pesimismo radical, que tomarán asiento esta noche, a las 20.30 horas en el Teatre Principal de València.