Levante-EMV distingue el dinamismo de la sociedad valenciana

El periódico líder de la Comunitat Valenciana entregará el miércoles, 10 de mayo, sus Premios Levante-EMV/ Prensa Ibérica de 2017 concedidos a la trayectoria, el esfuerzo y el compromiso de distintas personalidades del mundo de la economía, cultura, deportes, sociedad, redes sociales y producción audiovisual, además del Premio del Año. Son distinciones a los sectores más dinámicos de la sociedad valenciana, con los que siempre se ha identificado este diario desde 1872 y a los que Prensa Ibérica rinde homenaje desde Levante-EMV y también desde Superdeporte, LevanteTV y la emisora de radio 97.7.

En esta primera edición de los galardones, el Premio del Año ha recaído en los doctores Antonio Pellicer y José Remohí, copresidentes del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), un referente mundial en investigación que ha iniciado un ambicioso plan de internacionalización.

El Premio de Cultura distingue al poeta Francisco Brines uno de los mejores escritores españoles del siglo XX, Premio de las Letras en 1999.

En el apartado de Deportes, la atleta maratoniana Marta Estaban ha sido la premiada. El presidente de Pamesa, Fernando Roig es el galardonado con el Premio de Economía.

El emergente diseñador de moda Juan Vidal es el Premio Sociedad; la productora Eva Vizcarra el de Producción Audiovisual y Susana Lerma, el de Redes Sociales.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo miércoles 10 de mayo, a las 19.30 horas, en el Palau de les Arts, un recinto al que han sido invitadas más de 1.500 personas.

El Premio del Año se estrena en esta edición de 2017 reconociendo un proyecto de éxito a muchos niveles. Los médicos Antonio Pellicer y José Remohí han hecho del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) en sus 27 años de historia el mayor grupo de reproducción asistida del mundo con 70 clínicas en 13 países que factura al año más de 173 millones de euros. Y todo a partir de una pequeña empresa con cinco trabajadores que rompía moldes por su hiperespecialización.

De la mano de sus fundadores, este éxito sobrepasa el marco empresarial. El IVI ha sido desde sus inicios un referente en investigación: fue el primero en hacer viables espermatozoides de hombres estériles; primero en conseguir niños sanos gracias al diagnóstico preimplantacional y pionero en la vitrificación de óvulos. Avances científicos fruto de su esfuerzo en investigación que tienen un traslado directo en la sociedad. Miles de mujeres han conseguido ser madres gracias al IVI, que busca ahora como última barrera parar la espada de Damocles del envejecimiento ovárico.

1. CULTURA

Francisco Brines. Poeta

El gran heredero de la poesía de Cernuda y Kavafis desde Oliva

Francisco Brines (Oliva, 1932) es uno de los mejores poetas españoles del siglo XX. Considerado el heredero mediterráneo de la lírica de Luis Cernuda y Constantino Kavafis, forma parte del grupo poético de los años 50 y entre sus muchas distinciones figura el Premio Nacional de las Letras de 1999. Académico de la Real Academia Española, del sillón X, desde 2001 su obra poética se caracteriza por su intimismo, así como por la constante reflexión del paso del tiempo. En sus versos, la infancia aparece en ese espacio que denomina «Elca», donde se reconoce el paisaje de su Oliva natal, donde reside en la actualidad. En «El otoño de las rosas», su libro más valorado por la crítica, se funden el lamento y la exaltación, mientras que en algunos capítulos de su libro «Aún no», se acerca a una poesía de reminiscencias satíricas. Fue profesor de español en la Universidad de Oxford y un perfecto conocedor del clásico teatro español, y maestro de muchos poetas españoles.

2. DEPORTES

Marta Esteban. Atleta

La mejor maratoniana del momento que correrá el Mundial

Con 34 años, licenciada en Medicina, Marta Esteban nació para el deporte. Hija de un atleta popular, que fomentó en ella el carácter deportivo, Marta practicaba judo a los 4 años. Después fue jugadora de hockey hierba y de baloncesto, antes de centrarse en el atletismo, ya como universitaria. Su progresión fue meteórica. Corrió sus primeros 42 kilómetros, en Rotterdam, en 2:53 Al año siguiente probó en Valencia... y fue la vencedora. Desde septiembre de 2015, y después de haber sido asesorada por el mítico Abel Antón, es su propia entrenadora. Una médica que traslada sus conocimientos de fisiología y nutrición a su propio cuerpo. Los resultados son sobresalientes. En el aspecto psicológico también va sobrada. Es perseverante hasta el límite, una cualidad fundamental para ser una buena maratoniana. Antes de centrarse exclusivamente en su carrera como atleta, Marta ejerció de médica. Primero en Urgencias del Hospital Clínico de València, durante 4 años; después, como especialista en medicina nuclear en La Salud. Entonces aprovechaba los 9 kilómetros de distancia con su casa, en Burjassot, para hacer sesiones de entrenamiento.

3. ECONOMÍA

Fernando Roig. Presidente Grupo Pamesa

Propietario del mayor grupo empresarial cerámico de Europa

Fernando Roig Alfonso (Poble Nou, València, 1947) es el propietario de Grupo Pamesa, cuya sede central está en Almassora (Castelló), y lidera el mayor conglomerado cerámico europeo y octavo mundial en cuanto a producción, según los datos de 2015; pero la compra en 2016 de la histórica azulejera Tau, y su posterior reactivación mediante inversiones cercanas a los 30 millones de euros, puede hacerle ganar al menos una posición en el ranking mundial. En el Grupo Pamesa, además, figuran otras marcas del sector azulejero como Porcelanatto o Ecoceramic, pero el éxito de Roig no solo responde a haber creado un grupo con gran capacidad productiva, sino a su búsqueda de la autosuficiencia, para lo que también es propietario de Tierra Atomizada, dedicada a la atomización de arcillas; Onda Cogeneración, centrada en los sistemas de cogeneración; e Incogas, firma que importa y distribuye gas industrial entre las plantas de Grupo Pamesa y otras azulejeras asociadas para garantizarse un precio más competitivo. Además, Roig es impulsor de la firma Renomar (Energías Renovables Mediterráneas).

4. SOCIEDAD

Juan Vidal. Diseñador de moda

El hombre que bautiza a sus vestidos siempre con un nombre de mujer

Juan Vidal (Elda, 1980) creció rodeado de moda. Estudió Bellas Artes y Diseño y empezó a crear vestidos con nombre de mujer. Se dio a conocer en la València Fashion Week (aunque ya había ganado un Premio Fad) y dio el salto a Mercedes Benz Fashion Week Madrid. A partir de ahí lo suyo ha sido un cúmulo de reconocimientos que culminó en 2015 con el Nacional de Moda. «Femenino, mediterráneo, elegante pero con cierto toque que no desdeña la extravagancia». Es así como define su estilo -tan propio, tan cuajado de referencias culturales varias–, un estilo que ha conquistado a la reina Letizia, Lady Gaga o Lana del Rey. ¿Qué inspira a Juan? Todo: un poema, una canción (cada una de las mujeres nacidas de su imaginación tiene banda sonora), ¡un bloody mary!, el amor, una película, un cuadro... de Oriente a Linda Lovelace, del cisne negro al rosa Kittie. O una chaqueta de Paul McCartney (la mítica strawberry jacket). La joven promesa se ha convertido en toda una referencia con gran proyección internacional, aunque mantiene sus raíces firmes en la Comunitat Valenciana. Y sus colecciones siguen llevando nombre de mujer.

5. PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Eva Vizcarra. Endora producciones

Apuesta por la cultura valenciana desde la parrilla y las salas de cine

La tradición, la historia y la vanguardia valenciana han sido algunos de los temas recurrentes en la trayectoria de Eva Vizcarra, directora de cine y fundadora en el año 2000 de Endora Producciones, el sello de programas televisivos como «Gormandia» o «La ventana indiscreta», emitidos en la extinta Canal 9. Pese a que el cierre de la antigua televisión supuso un varapalo para el sector audiovisual valenciano, Vizcarra no ha parado. «He tenido suerte, ya que he podido continuar trabajando en lo que más me gusta. Pero lo cierto es que la puesta en marcha de la nueva cadena autonómica ha devuelto la ilusión al sector audiovisual. La televisión es una ventana a la educación y a la cultura, y la nueva RTVV va a ser fundamental para que los valencianos empecemos a querernos», asegura la cineasta. «El arquitecto de Nueva York», el documental sobre Rafael Guastavino ha sido la producción que más alegrías le ha dado. Con ella, viajó a Cannes para recoger el Delfín de Oro en los Cannes Corporate Media & TV Awards, en la categoría de Historia y Civilización. Actualmente filma un programa cultural junto a Pep Gimeno «El Botifarra» y Miquel Gil, y prepara un documental sobre Josep Renau.



6. REDES SOCIALES

Susana Lerma. Creadora de «Grow up with down»

Una madre anónima con más seguidores que cantantes y políticos

Ni canta, ni baila, ni actúa, ni ocupa escaño alguno. No habla de moda, ni de política, ni de tendencias, ni de música, ni de arte, ni de medicina. Solo cuenta su día a día en las redes sociales, pero cada día suma nuevos seguidores. ¿Qué tiene esta mujer de especial? ¿Qué despierta el interés en cada tuit que publica, en cada foto que cuelga en las redes sociales? La respuesta tiene nombre propio. Se llama José, aunque su madre le llama «Bizcochete». Así le conocen los más de 4.000 seguidores que esta mujer suma, por ejemplo, en Instagram. Susana Lerma muestra al mundo su día a día con José, un niño de tres años y medio con Síndrome de Down. Y lo hace para «normalizar», para «visibilizar», para «desmontar» los «falsos mitos» que persiguen a aquellas personas que nacieron con un cromosoma de más. Solo eso. No es una enfermedad. Tampoco es «ni una carga, ni un problema, ni una preocupación constante». Es un niño como otro cualquiera. «Hace lo mismo que el resto, pero un poco más despacio». Así se puede ver en las redes sociales. Juega, se ríe, aprende, comprende e interactúa mientras su madre suma seguidores.