"Hay que luchar contra las etiquetas, la literatura no debe tener muros infranqueables"

El escritor suizo Jöel Dicker (Ginebra, 1985), responsables de títulos como La verdad sobre el caso Harry Quebert, sostuvo ayer en València que es «muy importante luchar contra las etiquetas, porque no han de existir géneros aislados ni muros infranqueables» en la literatura.

Dicker hizo estas declaraciones ayer con motivo de su participación en la V edición del festival VLC Negra, certamen que puso como ejemplo: «Hay que darle un nombre para que el público se sienta atraído, y Valencia Negra acoge todo tipo de literatura. Acoger la literatura en departamentos estancos no es lo mejor, y es trabajo de los organizadores derribar esos muros y enseñar que la literatura es algo más extenso que no se queda en esos límites», señaló el escritor.



Amante de la literatura rusa

El éxito persigue a Dicker desde sus inicios como escritor: ha vendido más de seis millones de libros con solo tres novelas publicadas. Sobre este punto aseguró que sufre un poco «sobre la diferencia que existe entre la imagen que se tiene de mí y la realidad: que he tenido éxito pronto y que vendo muchos libros, y eso contradice que el éxito está garantizado por la experiencia. Yo creo que el éxito lo garantiza el trabajo que hay detrás, solo tengo tres libros pero quiero seguir trabajando para seguir disfrutando con la literatura».

El escritor suizo confesó que no lee a autores españoles: «Leo sobre todo literatura francesa y rusa. Los escritores rusos me dan toda la fuerza para escribir, con esa intensidad y nivel de descripción. Los leo con pasión total, la literatura rusa me ha marcado profundamente. También la literatura estadounidense porque he vivido allí y eso te conecta mucho con la tierra».

Dicker relató que a veces los lectores le preguntan sobre paralelismos que encuentran entre su obra y las de otros autores y no sabe cuál es la mejor respuesta: «Cuando la gente me dice que estoy inspirado o tengo un punto de partida que ha aparecido en otras novelas que no conozco, me pregunto si es mejor decir que lo he leído todo o quedar como un ignorante. Las ganas nos llegan con historias que hemos leído. Pero la historia casi siempre es banal y se repite constantemente: chica asesinada, desaparecida, y es algo de lo que hemos oído hablar, incluso en nuestro entorno podemos conocer un caso similar. La literatura descansa en dos pilares que atraen al público: la banalidad y el ambiente. Eso te pone en un estado en el que te apoyas y te dan ganas de leer ese libro. Nuestra vida es banal y necesitamos algo como la literatura que nos lleve a otra dimensión». Pero también, dijo, hay que dejar espacio para la imaginación del lector. «Creo que esa es la fuerza de una novela, porque es el lector el que también crea el relato. En cine se pone todo en imágenes y no deja espacio para la imaginación; la literatura da al lector la oportunidad de crear su propio relato, y eso le da mucha fuerza».



Sin obsesiones

Sobre sus obsesiones literarias, aseguró que no las tiene: «Creo que soy autor demasiado joven para que haya obsesiones que aparezcan una y otra vez. En estos momentos soy como un niño que ha encontrado un juguete nuevo y disfruta mucho con la literatura, pero voy un poco a ciegas, no sé lo que me va a traer el futuro. Aún no estoy seguro de lo que puedo o no puedo hacer y hay novelas que puedo escribir y hay otras que no me gustan nada».

También reconoció que sus primeras novelas tienen algo de autobiográfico: «Pero me he dado cuenta de que eso no me interesaba y he podido entender que lo que me gustaba de verdad era hacer literatura de ficción, un género de aventuras más amplio».

Sobre su relación con la literatura la definió como «personal, mi placer de la creatividad es un poco el mismo placer que tengo cuando dibujo o hago música, y la felicidad me la da la construcción. Son memorias mías y las quiero compartir mediante un libro terminado, impreso y que existe. Cuando lo escribes no puedes saber lo que ocurrirá, saber si va a tener éxito es imposible, pero el placer de escribirlo siempre es el mismo».