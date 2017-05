Sabina repite en València con un segundo concierto el 20 de septiembre

Joaquín Sabina regresará a la Plaza de Toros de València con su último trabajo «Lo niego todo» en un concierto que se celebrará el 20 de septiembre, tras estar ya agotadas las entradas para su concierto del 4 de julio. El próximo 9 de junio arrancará en Úbeda la gira que llevará al artista por todo el país y que suma «cartel con entradas agotadas» en la mayoría de sus citas.

En total, la gira ha comprendido 26 fechas en 18 ciudades con entradas ya agotadas en Úbeda, Sevilla, Mérida y Madrid, donde llenará cuatro Palacios de Deportes. También, visitará València, Barcelona, A Coruña, Bilbao y Zaragoza, en donde ha tenido que hacer parada doble ante «la gran demanda de público».

Desde que se anunciasen las primeras fechas de su gira allá en el mes de diciembre, el cantante ha vendido más de 150.000 entradas, cifras que la organización ha calificado «de récord», y de «uno de los regresos más esperados de 2017».

Además, el recibimiento por parte de critica y público de su disco ha sido unánime, pues se ha mantenido durante más de seis semanas como número 1 en las listas de ventas de nuestro país.

El 12 de octubre cerrará los conciertos en Zaragoza. La gira esta organizada por Riff Producciones, Get In, y The Project en acuerdo con Berry Producciones, y cuenta con la producción para el concierto de València de Serious Fan Music.