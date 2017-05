Muere el actor Michael Parks, habitual en filmes de Tarantino

El actor estadounidense Michael Parks, que apareció en varios filmes de los cineastas Quentin Tarantino y Kevin Smith, murió este jueves a los 77 años.



Fue Smith quien informó del fallecimiento de Parks a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Instagram, en el que aseguró que el artista fue "el mejor actor" que había conocido.





