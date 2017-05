La sociedad valenciana arropa los Premios Levante-EMV Prensa Ibérica

Más de 1.500 personas abarrotaron ayer el Palau de les Arts de València en la ceremonia de entrega de los Premios Levante-EMV Prensa Ibérica, un reconocimiento que el periódico líder en audiencia y difusión en la Comunitat Valenciana y su empresa editora, Prensa Ibérica, otorgan a aquellos representantes de la sociedad valenciana que han destacado por su esfuerzo, laboriosidad y compromiso en diferentes ámbitos como el de la empresa, el deporte o la cultura. La calurosa y entusiasta respuesta de la sociedad valenciana a la iniciativa de las empresas de Prensa Ibérica en València -Levante-EMV, Superdeporte, Levante TV y la emisora de radio 97.7- se vio reflejada en la nutrida asistencia al auditorio, para asistir a una gala que pudo seguirse en directo a través de la web del diario y en redes sociales.

El presidente del grupo Prensa Ibérica, Javier Moll, remarcó que en un momento en el que la «avalancha» de información se hace inabarcable «más que nunca se precisan unos medios de comunicación fiables que nos informen con garantías y responsabilidad; ese era el objetivo hace 33 años y lo seguirá siendo en el futuro sea cual sea el formato de comunicación». Moll también recordó que desde hace muchos años, Levante-EMV ha galardonado a los valencianos que «sirven de ejemplo a sus conciudadanos a través de los premios Importante. Ahora se inicia otra etapa con un nuevo formato para involucrar a todos los medios del grupo: Levante TV, el diario deportivo Superdeporte y la 97.7».

El director de Levante-EMV, Julio Monreal, subrayó la transformación digital en la que está inmersa el diario «para atender a nuestros lectores y anunciantes en los nuevos soportes y en todos los minutos del día sin dejar de tratar con mimo la edición impresa de un diario que ha cumplido 145 años y que está lleno de vida». Monreal también desgranó los datos que convierten al diario en el más leído de la Comunitat Valenciana. Al respecto, destacó que en la versión digital el 70 % de los lectores accede desde su móvil.

El primer galardón de la velada, el Premio Redes Sociales, recayó en Susana Lerma, de Grow up with down, quien recogió el trofeo -una L en bronce, creada por el Premio Nacional Daniel Nebot- de manos de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Lerma animó a aumentar la financiación en estudios innovadores sobre el síndrome de Down en niños.

Lay Hoon, presidenta del Valencia CF hizo entrega del Premio de Deportes a Marta Esteban. La atleta, en su discurso, dijo ser «lo que soy por perseguir un sueño». Por su parte, el diseñador Juan Vidal, que recibió el Premio de Sociedad de manos del alcalde València, Joan Ribó, le dedicó el reconocimiento a su equipo «para que siempre esté ahí».El galardón a la Producción Audiovisual fue para Eva Vizcarra, de Endora Producciones. Tras recibir el trofeo de manos de Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, Vizcarra señaló que tanto ella como sus compañeros de profesión «nos levantamos cada día para poner en marcha sueños».

Avanzada ya la gala, Fernando Roig, presidente de Pamesa y Premio de Economía que entregó Javier Moll, señaló que la cerámica «es un gran impulsor de la economía valenciana». El Premio de Cultura recayó sobre el poeta Francisco Brines, que no pudo asistir a la ceremonia. Fue su sobrina, Mariona Brines quien recogió el trofeo, entregado por la directora de Alba Editorial, Idoia Moll. No obstante, Brines envió un mensaje de agradecimiento que leyó el escritor Fernando Delgado.

Finalmente, el Premio Levante del Año recayó sobre Antonio Pellicer y José Remohí, fundadores y copresidentes del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI). Recogió el galardón Remohí de manos del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Remohí sostuvo que de lo que «más orgulloso» se siente es que «125.000 niños lleven el tercer apellido valenciano».

La gala -que estuvo presentada por los actores José Montesinos y Arantxa González y amenizada por diversos números musicales protagonizados por los niños del coro UTEM- contó con la presencia de multitud de representantes de la sociedad valenciana, del mundo de la política, la cultura, el deporte o la economía.

No faltaron el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues; los consellers de Educación y Cultura, Vicent Marzà; de Sanidad, Carmen Montón, de Hacienda, Vicent Soler; de Vivienda, María José Salvador; de Medio Ambiente, Elena Cebrián, o de Justicia, Gabriela Bravo. También asistieron el presidente de las Corts, Enric Morera, y los cinco portavoces parlamentarios: Isabel Bonig (PP), Manuel Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís), Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos) y Antonio Montiel (Podemos). Del mundo de la política también estuvieron el presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y el de Alicante, Javier Moliner. También asistieron diputados provinciales, alcaldes y concejales de la capital y distintas localidades valencianas. Numerosas personalidades de ámbito empresarial no quisieron faltar a la velada. Los empresarios que horas antes reivindicaron en Almería el corredor mediterráneo, como Juan Roig o Vicente Boluda, entre otros, fletaron un avión expresamente para llegar a su cita con los premiados. Igualmente, personalidades de la cultura, el deporte y la sociedad en general acompañaron y felicitaron a los premiados en la que fue su gran noche.

Tras la entrega de los premios, los asistentes disfrutaron de un animado cóctel en el Palau de les Arts.