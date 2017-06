El músico Ximo Tébar deja el conservatorio por falta de titulación para ser profesor

El guitarrista valenciano de jazz Ximo Tébar no volverá a dar clase en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo. No después de comprender que no cuenta con los requisitos necesarios para obtener una plaza de profesor interino en guitarra, especialidad que ocupa dentro del departamento de Instrumentos de Viento Metal, Percusión y Jazz. «Me lo he tomado bien, son las reglas del juego», asegura el valenciano, premiado por el Ministerio de Cultura como el Mejor Solista y miembro del Consell Valencià de Cultura.

La Conselleria de Educación ha convocado tres plazas de interino para ocupar la especialidad de guitarra eléctrica, contrabajo y composición (todas ellas de jazz). Los aspirantes deben estar en provisión de un título superior de música que acredite la especialidad y del certificado de capacitación para la enseñanza en valenciano. «No sólo es que no cuente con el mitjà, es que no tengo títulos. Hice hasta quinto de grado medio en música, ya que no habían precedentes en enseñanza de jazz en España. Soy un autodidacta», argumenta el guitarrista.

Tébar ha permanecido como profesor especialista en guitarra de jazz en el conservatorio durante cuatro años, con contratos que duraban de septiembre a junio. A pesar de que otro ocupará su plaza en septiembre, el guitarrista no descarta volver al conservatorio de nuevo, aunque como especialista. «Estaré disponible para lo que necesiten. Entiendo que la conselleria quiera normalizar la situación de los centros, pero el jazz necesita otro tipo de medidas, como la implantación de la modalidad de jazz en el grado medio de música», apunta Tébar.

Santiago Navalón (composición y piano jazz) o Ramón Cardo (saxofón jazz), dos de los músicos que crearon el departamento de jazz en el conservatorio superior en 2008, también se encuentran en la misma situación que el guitarrista. De los nueve docentes de jazz que conforman el departamento, solo dos son interinos. «Es el departamento que más tiene porque en el pasado nadie tenía estudios de jazz. Para mí es difícil sacarme ahora todos esos títulos», explica Tébar.



Jurado no-especializado

Según fuentes cercanas al conservatorio superior, una de las principales quejas del profesorado jazzístico respecto a las convocatorias es la designación del jurado que elegirá a los dos interinos, ya que no pertenecen a la especialidad. «València tiene grandes músicos de jazz y la mayoría no cumplen los requisitos. No tienen la capacitación, y mucho menos un máster de investigación», asegura Ramón Cardo en relación a uno de los méritos de las convocatorias. Los últimos años, el personal docente de los conservatorios superiores han estado en el punto de mira, sobre todo, después de la polémica surgida a raíz de la adjudicación de más de un centenar de plazas de catedrático. El asunto acabó en los tribunales, sin embargo, la querella contra la antigua Conselleria de Educación fue desestimada.