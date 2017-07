El ´Despacito´ sinfónico de un valenciano que mejora al original

'Despacito', la canción que mañana más desea escuchar València en el Auditorio de la Marina Sur, ha revolucionado el pop latino. La imitación es el precio que tienen que pagar artistas como Luis Fonsi y Daddy Yankee que con sus personales creaciones marcan un antes y un después pero, ¿qué pasa cuando se mejoran esas obras?

Es el caso de José Asunción, despegado de la versión más clásica del instrumento de cuerda, ha realizado una exitosa cover de «Despacito» con su violín eléctrico. En una semana, el video lo compartieron más de 20.000 veces y tenía más de 3.000 comentarios aunque todo se desbordó en Américaa. Una emisora de radio en México, Bandeando. FM, compartió su video y obtuvo 18 millones de veces compartidas. Ese fue el despegue definitivo del músico de El Puig en las redes sociales y a partir de ahí, el director artístico de la discoteca Kapital le propuso realizar un videoclip.

Asunción abandonó el municipio de l´Horta Nord con 23 años camino de Madrid en busca de cumplir su sueño: ser músico y ser actor con el instrumento de las formas efes bajo de sus brazos. Aterrizó en la mencionada sala de fiesta y ahora no para de subir su caché debido a los videos que ha publicado en Youtube. En la sala toca electrónica, el Smooth Criminal, de Michael Jackson, el «You are the champions», o la banda sonora de Juego de Tronos, si se tercia. Para su espectáculo cuenta, además, con un par de bailarinas y un DJ.

El valenciano, de 31 años de edad, empezó a tocar a los 8 años en la Unió Musical Santa Maria del Puig y luego pasó al Conservatorio Profesional de Música de València, donde cursó el grado medio y el grado superior. Aunque no visita su localidad natal con la frecuencia que le gustaría, el artista siente que el germen de su carrera musical radica en esta localidad valenciana donde vive su familia.

Popularidad versionada

El ingeniero aeronáutico Daniel Morales cumplió su sueño de ser actor de doblaje profesional tras encontrarse en el camino con el youtuber Keunam. Ambos versionaron la canción de «Despacito», algo que les llevará a actuar en Zamora en el mes de octubre. Las primeras tres horas de publicación, el video superó el millón y medio de reproducciones.