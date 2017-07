No sólo de británicos vive el FIB

Que el FIB tiene un marcado acento inglés es algo sabido por todos. Cerca de un 60 % de los asistentes al festival proceden del Reino Unido. Ingleses, irlandeses y escoceses llenan cada año las calles de Benicàssim y el recinto de conciertos para pasar aquí una semana de vacaciones en verano, aprovechando el clima de Castelló. Esta masiva presencia de jóvenes extranjeros no debe eclipsar al fiber nacional. Muchos son los asistentes que cada año vienen a la localidad costera desde distintas ciudades de España para disfrutar del festival como el resto de fibers de fuera.

Hay quienes no se pierden casi ninguna edición. Repiten cada vez que pueden y consideran al FIB como su festival musical de referencia. «El FIB es para mí una tradición. Llevo viniendo de manera ininterrumpida desde el año 2003. Es el festival del verano, una cita obligada. Todos los años me gustan los carteles de los conciertos», explica Javi, de Santander, que añade que «viniendo del norte me encanta estar aquí unos días con el clima tan bueno que hace. Me gusta poder ir a la playa y estar por la noche relajado, sin tener que ir con abrigo».

Javi ha venido este año con un grupo de amigos, entre los que se encuentra Óscar. Este barcelonés afincado en Palma de Mallorca también había estado antes en Benicàssim.

«No he venido tantas veces como mi amigo. Este es mi segundo. Siempre iba al Primavera Sound, pero ahora lo compagino también con el FIB. Pasamos cuatro días muy divertidos con mis amigos», dice Óscar. Ambos entran al recinto con un papel con los grupos que quieren como Stormzy, Los Planetas, Mykki Blanco, Las Kellies, Marika Hackman, Surfin´ Bichos, Pete Doherty o Mura Masa.

Diego es de Mérida y desde hace unos años repite en Benicàssim. «Este es mi cuarto año en el FIB. Me organizo las vacaciones para que coincidan con el festival. Lo que más me gusta es estar con mis amigos y ver los grupos que más me gustan como 2ManyDJS o Temples», reseña Diego, que viene al FIB con Carlos de Vila-real.

«Vine ininterrumpidamente los diez primeros años. Desde entonces he fallado en alguna edición, pero intento volver siempre que pueda. Vengo con mis amigos y siempre hay grupos que me parecen realmente interesantes», declara Carlos.

Otro de los asistentes de este año es Alberto, de Madrid. «Vine el año pasado por primera vez porque siempre hay buenos grupos. El grupo que más me llamaba la atención es Red Hot Chili Peppers. También me gusta el cartel del domingo, que me gustan todos los grupos. Lo malo es que el lunes trabajo y no voy a poder quedarme todo lo que me gustaría. Me perderé a Crystal Fighters. Me quedaré hasta este domingo a las doce. Mañana tengo que trabajar», explicó Alberto.

También hay muchos fibers de la Comunitat Valenciana. «Es la primera vez que vengo. A mi amiga le gustaban Blossoms y quería venir a verlos. Yo los comencé a escuchar y también me gustaron y he venido con ella», comenta una joven de Alicante, entusiasmada con el festival.

Su amiga explica que «vine por primera vez el año pasado y fue una experiencia genial». Estas dos chicas han venido con un amigo también de Alicante. «Vamos a pasar el día en el festival. Hemos venido con nuestro coche y nos volveremos en cuanto terminen los grupos que nos gustan», afirma este alicantino.