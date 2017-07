Mucha música y pocas bibliotecas

¿A qué destinan los valencianos su tiempo libre en cuanto a material cultural? La música, el cine y la lectura parecen ocupar los primeros puestos. Así lo pone de manifiesto un libro con las prácticas culturales en el territorio valenciano hasta el año 2015 que ha editado la Dirección General de Cultura y Patrimonio en colaboración con la Universitat de València. Se trata de la primera vez que se realiza una recopilación tan extensa de los hábitos culturales de los valencianos, avanzan la Conselleria de Cultura.

Los datos han sido extraídos de las encuestas realizadas por el Ministerio de Educación y Cultura desde 2003 a 2015, extrapolados a la Comunitat Valenciana. Es un documento que permite establecer la situación actual de los intereses, preferencias y prácticas en el ámbito cultural y servirá de referencia para evaluar las políticas culturales que está poniendo en funcionamiento la Generalitat.

El libro se divide en cinco capítulos: el primero se ocupa de la lectura, los audiovisuales e internet; el segundo, de la música, el cine y las artes escénicas; el tercero, del asociacionismo cultural y del amateurismo; el cuarto analiza cómo operan las dinámicas de diferencia y desigualdad en el universo cultural valenciano y el quinto ofrece una síntesis de conclusiones e información más relevante en comparación con España.



Ópera, asignatura pendiente

La actividad cultural que suscita mayor interés para los valencianos es escuchar música, seguida del cine, la lectura y los conciertos de música actual. El menor interés aparece en la visita a archivos y a bibliotecas, seguidas de los espectáculos de zarzuela y ópera. Es una tendencia en la que no hay divergencias significativas respecto al conjunto de España.

Por otra parte, ha crecido la extensión social de las prácticas culturales analizadas, ya que en todas ellas se ha reducido la proporción de los que nunca las realizan. Ahora bien, esto no significa que haya aumentado la frecuencia o intensidad de su realización. Las prácticas más extendidas en el territorio valenciano son la visita a lugares de patrimonio y exposiciones, la asistencia al cine y al teatro, y la lectura de prensa deportiva y de revistas. En España está más extendida la lectura de libros y de prensa diaria de información general, así como la asistencia a galerías.

En cuanto a la lectura, el informe reseña que en 2015 un 34 % de la población lee libros (no relacionados con su profesión) y un 32 % prensa de información general, el 94 % de los hogares valencianos tenía libros en papel y el 23 % libros digitales, y concluye que se observa una feminización y juvenilización de la lectura en el periodo estudiado, en un marco donde la variable determinante es el nivel educativo. La lectura se alimenta y, a su vez, potencia el uso de las tecnologías por lo que no se ve amenazada por los nuevos medios y soportes digitales.



Interés por el teatro

Otros datos que ofrece el informe es que se reduce el consumo de la televisión (del 98 al 95 %) por el uso de otras pantallas de acceso a internet, que aumenta la población internauta y que la asistencia al cine y al teatro es superior a la media española, revela el trabajo elaborado por Cultura, con Antonio Ariño y Ramón Llopis de la UV.

La directora general de Cultura y Patrimonio, Carmen Amoraga, que presentó ayer el libro en la Comisión de Patrimonio, Museos y Artes Visuales de la Mesa por la Cultura Valenciana, explicó que «con este texto disponemos de un análisis aproximado de los gustos y usos de los ciudadanos que nos arrojan información sobre sus preferencias y nos permite reflexionar y planificar mejor las políticas culturales».



Trabajo de campo

Carmen Amoraga señaló que confía en que esta publicación sea «la simiente que inicie un debate amplio sobre las políticas culturales que mejor podrán cubrir las necesidades del conjunto de la sociedad» y anunció que su departamento pondrá en marcha el trabajo de campo de una encuesta específica del territorio valenciano porque, hasta ahora, no existen encuestas sobre las prácticas culturales de la población valenciana.