Dos valencianos componen y producen el último tema musical de Paris Hilton

El última tema que ha lanzado la artista Paris Hilton, titulado "Summer Reign", ha sido compuesto y producido por dos valencianos, Raúl Soto, conocido artísticamente como Chris Daniel, y Juan Manuel Surian, conocido como Dj Suri, ha confirmado hoy a Efe el último.

Paris Hilton, que vuelve a la actualidad musical tras dos años de ausencia, oficializó ayer el lanzamiento de "Summer Reign" en su cuenta de Twitter, donde nombró a sus productores y desveló los nombres de quienes estaban detrás de su regreso a la música.

Escrita la letra entre la propia cantante y su amiga y compositora Stinson, la música y la producción son de Chris Daniel y Dj Suri.

El avance del tema que el pasado miércoles colgó la cantante en Twitter ya ha superado las cien mil reproducciones.

El tema, que saldrá oficialmente en los próximos días, contará con dos versiones: una "radio tropical" y otra más "dance", ha avanzado a Efe Juan Manuel Surian.

Como preámbulo al lanzamiento, el domingo 30 de julio los dos Dj's valencianos "pincharán" como invitados en la fiesta "Foam & Diamonds" apadrinada por Paris Hilton en la discoteca Amnesia de Ibiza.

En ella, Paris Hilton, junto a Chris Daniel y Dj Suri, harán la presentación mundial de este tema al que pone voz la cantante estadounidense, también conocida como empresaria, modelo, actriz y diseñadora.

Surian ha detallado que la relación con Paris Hilton se inició a través de las redes sociales por un "remix" que hicieron hace dos años de una de sus canciones.

Dj Suri ha añadido que hace unos meses surgió la propuesta de hacer un tema original: "Nos lanzamos a ello pues nos dio todo tipo de facilidades. Es una mujer fantástica".

"Hubo un antes y un después a partir del momento en que le enviamos una primera 'demo'. A partir de ahí todo se ha precipitado y ha sido la propia Paris Hilton quien ha ofrecido un avance en redes sociales y ha adelantado la próxima salida del tema", un canto al amor, a la fiesta y a la amistad, con un ritmo alegre y desenfadado.

Dj Suri calcula que la distribución a través de las plataformas digitales de música se producirá a primeros de agosto, y dice que en estos momentos se está ultimando un videoclip.

Los dos Dj's valencianos ya han remezclado temas de otros artistas como la propia Paris Hilton, Beyonce, Wyclef Jean, El Cata, Mónica Naranjo, Azealia Banks, Rozalla y Offer Nissim.

Durante su carrera artística, Chris Daniel y Dj Suri han logrado varios Top 10 en el Billboard Dance Club Songs Chart, aunque su mayor reconocimiento hasta la fecha ha sido remezclar la canción de Lady Gaga "Till it Happen to you".

Este tema, que fue número uno en el Billboard Dance Club Chart y estuvo nominado a los premios Oscar, les convirtió en los primeros españoles en colaborar con la diva del pop.