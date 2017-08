"El Medusa ha sido un regalo inesperado de las Fallas"

Fede Alonso, el artista fallero que por tercer año consecutivo dede 2015 ha realizado el escenario principal del «Medusa Sunbeach», atiende al periódico Levante-EMV horas antes de que empiece la gran cita de la música electrónica. «Hacemos un esbozo a lápiz como en las fallas, después realizamos un diseño 3D y lo trasladamos al plano de montaje del layen, que es como se llama el andamio sobre el que anclamos las piezas», expresa el creador valenciano que ha trabajado en una plataforma de 30 metros de alto y 112 de ancho en el que la organización ha invertido un millón de euros.

«El resultado final lo veo cuando empieza el festival en el momento que el efecto de las luces, las pantallas, el lanza llamas y el sonido funcionan a la vez. Ésa es la diferencia entre hacer una falla y un escenario para el festival» afirma Alonso, que ha realizado dos de los tres escenarios del festival: el «Gorillaz Kingdom» y el «Shark Attack», que ya se utilizó como tabla principal el año 2015 cuya pieza central es un tiburón de 30 metros de ancho por 18 de alto. Durante esta edición, albergará la música «remember». El artista fallero reivindica la importancia del festival: «La diferencia entre el Medusa y el Tomorrowland es que nuestro festival basa la temática en una figura central de referencia y ahí surgió la idea del gorila porque me pareció un animal expresivo y agresivo. La imagen está basada en las películas de King Kong, está con la boca abierta y como si hubiera dar un puñetazo hacia abajo», sentencia.

«La mayor dificultad es lidiar con las pantallas de Led que miden 6x6 metros, además de 20 cañones de Láser Kvant, 20 salidas de llamas y 32 salidas de CO2», asegura. Para combinarlo todo, Alonso se reune con la Asociación del «Medusa Sunbeach Festival» de Gandia donde acuden todos los técnicos de luz y sonido para acordar el futuro montaje. «Hemos ignifugado todos los escenarios para evitar lo que ocurrió en el Tomorrowland de Barcelona hace unas semanas», apunta el autor que lleva trabajando en el «Medusa Sunbeach» desde finales de marzo. Fede Alonso cuenta con un equipo de cuatro personas y, junto a su hermano Paco, se distribuyen entre las tres naves que tienen en la zona industrial de Cullera, dos de ellas las alquilan para realizar los monumentos de la fiesta. «El Medusa ha sido un regalo inesperado por trabajar en las Fallas pero me ha dado un reconocimiento que no he obtenido con ellas»,concluye Fede Alonso. Los artistas falleros Alfredo Bayona, Paco Vizcaíno y Toni Pérez también han contribuido en el festival de Cullera.