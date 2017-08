El Rototom apura el trago

El Rototom Sunsplash, que reivindica desde sus valores fundacionales la paz, la igualdad, los derechos humanos y la justicia social, respondió sobre el escenario principal, en la madrugada del jueves, al atentado terrorista ocurrido en Barcelona con un «minuto de ruido» como «acto de rebeldía», y reivindicó con una gran pancarta rechazar el miedo. Sin miedo afronta Benicàssim la recta final del festival, que vibró anoche con el doblete marfileño-jamaicano Alpha Blondy-Chronixx, y se despide hoy con los reclamos de Luciano y Amparanoia.

Ayer, la actividad en el escenario principal del recinto de conciertos benicense la abrió el dub psicodélico de African Head Charge. Le siguieron los españoles Iseo & Dodosound, para dejar paso a Chronixx, uno de los máximos exponentes del llamado 'Reggae Revival' que ha vivido Jamaica en los últimos años.

Precisamente sobre la historia de este género musical se debatió en la carpa de la 'Reggae University'. El propio Alpha Blondy fue el protagonista indiscutible de la sesión titulada 'Cocodry Rock. Alpha Blondy and the birth of African Reggae'. Después, sobre las tablas, Seydou Koné (Costa de Marfil), aka Alpha Blondy, interpretó junto a su banda, 'The Solar System', las canciones más memorables de su extensa carrera.

En el Foro Social, por otra parte, se abrió un espacio doble de análisis y reflexión en relación a los tópicos existentes sobre el continente africano, al que está dedicado la presente edición del festival. Por un lado, el debate titulado 'África contada desde los media: la fabricación de los estereotipos' abordó aspectos como las noticias que aparecen en los medios de comunicación o incluso en el tipo de papeles que el cine ofrece a los actores y actrices africanas. También, en torno al coloquio ´Movimientos y redes sociales que están cambiando África', se explicó cómo el colectivo afrodescendiente trata de romper tópicosfuera del continente.

Hoy es el día de despedida de la XXIV edición del festival, que apura los últimos tragos. Luciano y Amparaonia comparten protagonismo en el último vals. Luciano, referente «roots reggae», actuará en Benicàssim acompañado por Mafia & Fluxy, dos veteranos dj´s jamaicanos, en un show que también acogerá a promesas como Nadine Sutherland y veteranos como Mad Professor.

El sabor nacional lo pondrá Amparanoia, máscara artística de la andaluza Amparo Sánchez, quien retoma su banda original tras varios trabajos en solitario. En el Lion Stage, por su parte, destacan las actuaciones previstas de los catalanes Adala y Alex Bass, entre otras. Además, African Village posará su mirada sobre la realidad de las mujeres afro en España.