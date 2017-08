El último desfile del Rototom

El Rototom Sunsplash ahondó en su parte más festiva para clausurar su XXIV edición. Pasacalles, carnaval y, por supuesto, reggae, despidieron ayer el festival de Benicàssim, que un año más conectó África con Europa a través del puente musical del Caribe.

De fiesta saben por ejemplo en el Carnaval de Barranquilla, una de las expresiones culturales más destacadas de la costa caribe colombiana, Patrimonio Intangible de la Humanidad por la Unesco. El área Caribbean Uptempo celebró con ellos su ´Carnival Day´, un combo de nueve bailarines encabezados por Liliana Salinas (Los Compadres) participaron en el desfile que recorrió el recinto a modo de despedida. Después saltaron al Main Stage para animar la transición hacia el concierto de Amparanoia, junto al de Luciano, el principal en los carteles de ayer.

Luego, a partir de la una de la madrugada, Caribbean Uptempo se convertió en una auténtica extensión del Carnaval de Barranquilla. Junto a su elenco de bailarines y Recycle Cumbia Live Band estará Sugark, Dj del Carnaval de Trinidad y Tobago y del londinense de Notting Hill.

Infantiles

El día fue pues de desfiles y pasacalles. El último, el triste, el que enfila a la salida tras al cierre. Pero antes y desde muy pronto se danzó en clave festiva. También los niños, pieza importante en el Rototom. El Lion Stage adelantó su horario de apertura a las 19.15 horas para recibir a The Penguins y su espectáculo Reggae Per Xics, una fusión de ritmos jamaicanos y canciones populares infantiles.

Ahí culminará otro de los actos de gran colorido. Representantes de las diferentes áreas extramusicales, desde el Rototom Circus al African Village, Pachamama o Magicomundo protagonizaron un gran desfile final a partir de las 18.00 horas en el que, acompañados de los mentados músicos y bailarines del Carnaval de Barranquilla, junto a la música de la Batucada Borumbaia y Asprona Timbals, fueron recogiendo asistentes por el recinto de conciertos para dirigirse hacia el Lion Stage.

En el principal

La programación en el Main Stage la abrieron los jamaicanos U Roy y Big Youth con el Ariwa Jamaica Showcase, junto a promesas como Nadine Sutherland y veteranos como Mad Profesor. Después llegó el turno de Amparanoia, máscara artística de la popular Amparo Sáncheza. La andaluza ha retomado su actividad con banda original tras varios proyectos en solitario. Pasada la madrugada cerraría la agenda Luciano, referente roots reggae, acompañado por Mafia & Fluxy.

Aparte de la fiesta y la música también hubo en el último día de Rototom espacio para la reflexión y la solidaridad. La zona de African Village puso durante la jornada su mirada en la realidad de las mujeres afro en España, que narrarán la periodista Lucía Mbomio y Silvia Albert, presidenta de Black Barcelona. En el Foro Social tuvo lugar el debate «El desafío africano ante la globalización económica». Mientras, el Mercado Artesano destinó el último taller a la fabricación de collares Masai. Antes de bajar el telón, allí se celebrará el sorteo de las obras colectivas diseñadas en sus diferentes sesiones, con beneficios destinados a la ONG etíope Edget Baandnet.

El Rototom dedicado a África ha vivido ocho jornadas de lo más completo. Desde el arranque con Nkulee Dube, La Pegatina y Steel Pulse hasta el cierre anoche con Amparanoia y Luciano, por Benicàssim han desfilado grandes estrellas del reggae, el afrobeat, el ska y el dancehall, entre otros géneros. El Rototom 2017 ha sido el de Seun Kuti, Shaggy, Don Carlos, The Specials, Toots & The Maytals, Ky-Mani Marley, Youssou N´Dour, The Wailers, Chronixx y Alpha Blondy (en su fugaz actuación). El festival se consolida un año más como referencia europea del reggae, ha reunido a asistentes de casi cien países diferentes, y estira la buena salud de los eventos musicales en la provincia de Castelló, tras las citas multitudinarias que depararon en julio el recuperado FIB, y a principios de agosto el pujante Arenal Sound.