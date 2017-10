Tom Petty, en seis canciones

Tom Petty, uno de los músicos estadounidenses más influyentes de las últimas décadas, ha muerto a los 66 años, víctima de un ataque cardíaco. Al frente de ´Tom Petty & The Heartbreakers´, el líder, compositor y guitarrista de la banda supo transmitir, a través de elegantes y cuidadas melodías de pop-rock, las alegrías y preocupaciones de la juventud de su país. Repasamos algunas de sus canciones más destacadas.



'American Girl'



El primer disco el grupo, del año 1976, incluía un tema que captó toda la atención sobre la banda. ´American Girl´ ha sido versionado por múltiples artistas, como Def Leppard y Pearl Jam.

´Don´t Do Me Like That´



En 1979, el tercer disco de la banda profundizaba en el sonido americano. ´Don´t Do Me Like That´ es su tema más conocido, aunque también contenía otros como ´Refugee´.

´I Won´t Back Down´



La carrera en solitario de Tom Petty también ha dejado otras joyas musicales de indudable valor. Una de ellas es ´I Won't Back Down, el primer single de su primer álbum en solitario, ´Full Moon Fever´. Una invitación a no rendirse ni dar marcha atrás, como indica el título.

´Free Fallin´



En el mismo disco, del año 1989, había otros temas inolvidables, como este que se incluía también, años después, en la banda sonora de la película ´Jerry Maguire´. Esta versión es del año 2008, en la Superbowl.

´Learning to Fly´



En 1991, Tom Petty reunía de nuevo al grupo para publicar un nuevo álbum. En ese disco, estaba ´Learning To Fly´, un tema que hablaba sobre la necesidad de asumir riesgos y volar solo.



'Handle to Care'



Bob Dylan, Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne y el propio Petty formaron en 1988 un supergrupo, 'The Travelling Willburys', que publicó dos discos. En el primero estaba su tema más famoso, 'Handle to Care'.