El Museo de Bellas Artes inicia las obras de su primera planta

El Museo de Bellas Artes de València inició ayer las actuaciones para introducir nuevas obras de arte procedentes de la Colección Delgado en la colección permanente del museo, así como los trabajos de mantenimiento y mejora en la primera planta.

Las intervenciones en las salas de la primera planta consisten en renovar el sistema de iluminación, limpieza de rejillas de impulsión y retorno del sistema de climatización, reparación de pequeños desperfectos en las paredes y labores de pintura. Los trabajos de mantenimiento están previstos hasta el 15 de diciembre. No obstante, el museo no cerrará sus puertas. Tan solo no se podrá visitar la planta primera del mientras duren las obras. De este modo, se podrá visitar «con normalidad» -dicen desde el museo- la pintura de los primitivos valencianos, el gótico internacional, el renacimiento valenciano, la pintura flamenca de los siglos XV y XVI, el renacimiento italiano y castellano, el barroco valenciano, así como la Sala Sorolla.

Desde la inauguración de esta parte del museo, en 2003, el edificio no ha sido sometido a una actuación integral de mantenimiento.