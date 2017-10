Nuevo macrofestival electrónico

El próximo domingo por la noche, aprovechando el puente del 9 d´Octubre, está previsto que la sala Repvblicca, en Mislata, acoja la primera edición del Big Blast Festival, casi diez horas seguidas de música electrónica a cargo de algunos DJ´s de fama internacional (como los holandeses Mightyfools o LNY TNZ) y un buen puñado de artistas nacionales y valencianos. Los organizadores han dividido el espacio en tres áreas para otros tantos estilos (dance, techno y alternative) intentando emular bajo techo los festivales de este tipo música que ya se celebran en verano en la Comunitat Valenciana como el Marenostrum XPerience o el Medusa Sunbeach de Cullera.

Y es que, según ha explicado a Levante-EMV el empresario Roger López, uno de los promotores de Big Blast, la intención del evento del domingo es promocionarse de cara a futuras fiestas similares en los próximos meses (por ejemplo, en fallas) y, sobre todo, a la posibilidad de celebrar un macrofestival estival en 2018. «Creemos que hay un hueco para un evento así en València porque este tipo de festivales se han convertido en una tendencia -señala el promotor-. La música electrónica cada vez gusta más y nosotros queremos proponer una alternativa con nuestro estilo».

¿Existe, efectivamente, un hueco para un nuevo festival de música electrónica en València? Queda claro que para los organizadores del Big Blast -entre ellos los disckjockeys valencianos Héctor Comes y Christian Portolés-, sí «porque el Medusa es en Cullera en agosto y nuestra intención es hacerlo en València ciudad y no en la misma fecha», señala Roger López. «De la celebración de Marenostrum en 2018 de momento no tenemos noticias», añade el empresario.

Así es. Mientras que del Medusa ya se ha anunciado oficialmente que tendrá lugar del 8 al 13 de agosto en su ubicación habitual de la localidad de la Ribera, el Marenostrum Xperience no parece haber cerrado de momento ninguna fecha. Sí es cierto que en su página de Facebook (el principal medio de comunicación con su clientela potencial) se preguntaba el pasado 17 de septiembre a los internautas sí tenían «ganas de MMX», y se acompañaba la pregunta con el «hashtag» #VAniversario, que se celebraría (al igual que el del Medusa) el próximo í año. Aquel mensaje no era el primero en este sentido desde la red social, pero desde entonces no ha vuelto a incluirse ningún otro al respecto.

Según pudo saber ayer este periódico, el grupo Salamandra -que en la edición de 2017 actuó como socio capitalista principal para poner en marcha el festival que acabó celebrándose en julio en la Marina Juan Carlos I después de que Alboraia no acogiese el evento por el rechazo de los partidos de la oposición-, ha decidido desvincularse del Marenostrum de cara a su celebración en 2018. Tras esta decisión estarían las dificultades encontradas para desarrollar el proyecto planteado originalmente (que incluía una serie de actividades deportivas y turísticas que giraban alrededor del festival) y, sobre todo, el pinchazo de público que sufrió la última edición (alrededor de 7.000 espectadores de los 18.000 que se esperaban inicialmente) con el consecuente quebranto económico sufrido por sus impulsores. Aun así, los promotores que sí han estado en las cuatro ediciones anteriores siguen sin descartar la posibilidad de repetir el festival en julio de 2018, y a poder ser de nuevo en la Marina Sur, «aunque lo estamos estudiando -reconoció ayer José Cumplido, uno de estos empresarios-. Si se hace será porque a todo el mundo le viene bien y no tenemos los problemas de este año».