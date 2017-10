La llave del tiempo

Hablaron del decorado, de las localizaciones, del vestuario y hasta del café que sirven en uno de los sets de rodaje más secretos de la industria audiovisual española. «El Ministerio del Tiempo» ya fue un éxito televisivo durante su primera temporada en La 1, ahora, con su tercera temporada en emisión tanto en la cadena pública como en Netflix, la serie ya es un fenómeno cultural. Es por ello que el salón internacional de cine, ficción y coleccionismo de València, Cificom, quiso invitar a Anaïs Schaaff y Javier Pascual, dos de los guionistas más destacados de la producción creada por los hermanos Javier y Pablo Olivares. «Los guionistas no solemos viajar con el equipo de producción para ver las localizaciones. Tenemos que trabajar sirviéndonos de nuestra propia imaginación y de Google Maps», bromeó ayer Pascual en el teatro de Rambleta. El organizador de Cificom, Pedro Torromé, moderó el debate con el público, que sólo esperó los 15 primeros minutos de cortesía para preguntar sobre el último capítulo emitido de la tercera temporada, el que fue grabado en el Castillo del Papa Luna de Peñíscola. «Grabamos ´Tiempo de espías´ (segundo capítulo de la tercera temporada) en Peñíscola porque planteaba más facilidades que hacerlo en Huelva, escenario real de la trama. La Generalitat nos lo puso tan fácil que decidimos improvisar un capítulo sobre Benedicto XIII -el Papa Luna-, ya que podíamos disponer del Castillo de la localidad durante una semana», detalló Schaaff, quien además señaló que los aficionados de la serie son «muy exigentes». «Los onubenses se quejaron de que en ´Tiempo de espías´ el sol salía por el lado contrario al que tendría que salir en Huelva, el verdadero escenario de la trama. ¿Cómo podéis estar tan al loro?», espetó la guionista, hija del creador del concurso de La 2 «Saber y ganar». «¿Por qué creéis que hay guiños a Jordi Hurtado? Mi primer empleo fue en ´Saber y ganar´. Yo me inventaba las preguntas», aseguró la guionista entre risas.

Schaaff admitió otro error de la serie ante el público. «Fue en el capítulo séptimo de la primera temporada. En una de las escenas ambientadas en los 60 se veía la Torre Picasso de Madrid, cuando realmente fue construida en 1985. Nos dio mucha rabia».

El «cómo se hace»

«´El Ministerio del Tiempo´ me enganchó en el primer tráiler. Se ha convertido en la versión actual de ´Érase una vez...el hombre´. Gracias por enseñar historia de España a vuestra manera», agradeció Torromé, en relación al trabajo de documentación de los guionistas para tejer las tramas de la serie. Según explicó Schaaff, los guionistas de «El Ministerio del Tiempo» tardan un mes y medio en crear un capítulo completo de la serie. Los seis escritores se dividen por parejas para generar la trama y segmentar el capítulo por secuencias. El primer borrador del capítulo es revisado por el propio Javier Olivares, cuyas notas deben tener en cuenta para reescribir el capítulo definitivo. «Realmente tardamos mucho en hacer los guiones. Los actores y el equipo se quejan porque a veces sólo tienen tres semanas para prepararse personajes complejos», explicó Schaaff, que en la tercera temporada incluyó personajes como Alfred Hitchcock o Diego Velázquez.

La Monja Alférez, militar, monja y escritora que se hizo pasar por hombre durante el siglo XVII, es uno de los personajes que les gustaría plantear para la próxima temporada, aunque para narrar su vida «haría faltar rodar en la selva y en barcos», lo que supone «más financiación». Aunque con Netflix nunca se sabe. «Todavía no sabemos nada de la cuarta temporada. No sabemos ni siquiera si la plataforma querrá volver a comprometerse con el proyecto», aseguró la guionista, que avisó: «En la próxima entrega van a haber muchos cambios; tantos que no sabemos si os gustará el resultado. Esperamos que sí, porque el sistema por el que se rige la serie permite posibilidades infinitas, y aún más cuando veáis los capítulos que quedan de la última temporada». ¿Viajes al futuro?