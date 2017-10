Exposición en Brooklyn y muro en Manhattan

Solucionado, al menos de momento, el asunto de la falsificación de su obra, Vinz trabaja contrarreloj en su estudio de València para concluir su próxima exposición en Nueva York. El 4 de noviembre inaugura en The Marcy Project de Brooklyn una muestra con entre 19 y 21 obras «originales» además de tres serigrafías en acuarela. Aunque no es la primera vez que expone en esta ciudad, este viaje tendrá como aliciente especial poder pintar por primera vez en un muro de Manhattan -«de momento, hasta que no vea el espacio no sé lo qué haré en él», explica-, además de en otro muro en Brooklyn y de una cabina telefónica dentro de la campaña «Resistance is Female».