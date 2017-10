Javier Sierra gana el Premio Planeta con la novela de suspense ´El fuego invisible´

Aunque la víspera la política marcó el tradicional encuentro con los medios, la de anoche sí fue una velada literaria en la entrega de los Premios Planeta en Barcelona. Despejada el día antes las dudas sobre qué personalidades acudirían ayer a la cena en el Palacio de Congresos, los protagonistas fueron las novelas y los autores.

A medida que avanzaba la noche, las quinielas en los corrillos se iban cercando sobre el posible ganador y finalista. Y ya en el transcurso de la cena, bien entrada la noche, por fin de desveló el secreto: Javier Sierra (Teruel, 1971), con la novela El fuego invisible, se coronó como Premio Planeta 2017. "La palabra es ese fuego invisible; si algo he descubierto escribiendo es que en la palabra reside la fuerza creativa de nuestra civilización", aseguró Sierra.

Periodista y escritor especializado en la temática del misterio es uno de los autores españoles más traducidos y vendidos en el extranjero. De hecho, su libro La cena secreta fue el primero y hasta ahora único libro español en situarse en el 'Top Ten' de la lista de los más vendidos que publica The New York Times.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente participa además en diversos espacios radiofónicos y televisivos. Durante los últimos años, ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en viajar e investigar los enigmas del pasado y misterios históricos. Sus novelas tienen como propósito común resolver misterios históricos, basándose en documentación e investigación de campo, centrándose en misterios de la Historia.

Es autor de novelas como La dama azul (1998), Las puertas templarias (2000), El secreto egipcio de Napoleón (2002), La cena secreta (2004), El ángel perdido (2011), El maestro del Prado (2013) o La pirámide inmortal (2014).

Presentada bajo el título La montaña artificial y con el pseudónimo Victoria Goodman, la novela ganadora narra la historia de David Salas, un joven profesor afincado en Dublín y nieto de un famoso escritor fallecido, que pasa unos días en España. Pronto se verá envuelto en una misteriosa trama que tiene como objetivo hallar el verdadero origen de un objeto capaz tanto de atraer a poderosos enemigos como de crear mundo nuevos. Una historia de asesinatos, que gira alrededor del Santo Grial y que, el día anterior al fallo, el jurado alabó por su "tremenda erudición".

Un viaje de búsqueda

Cristina López Barrio (Madrid, 1970) quedó finalista en el reconocido galardón con su obra Niebla en Tánger. "Esta novela es una de esas obras alimaña, que hasta que no la escribes no te deja descansar. Narra el viaje realizado por una heroína que, en plena crisis, trata de buscarse a sí misma", explicó la autora, quien también tuvo palabras de agradecimientos para los libreros y los lectores, "los que sustentan el libro".

Escritora y abogada, Cristina López Barrio estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Se dio a conocer en el mundo literario con El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra, una obra enmarcada dentro del género juvenil que le significó el segundo premio Villa Pozuelo de Alarcón.

Con La casa de los amores imposibles, López Barrio dio el salto a la narrativa adulta y consiguió llegar al mercado internacional, con un notable éxito de público tras ser traducida a más de 15 idiomas. López Barrio presentó su novela finalista bajo el pseudónimo Bella Linardi y el título ficticio La nueva vida de Penélope. La obra gira en torno a la vida de Flora Gascón, una mujer atrapada en la mediocridad. De repente su situación da un giro irreversible tras acostarse con un desconocido. La búsqueda del hombre misterioso la lleva a una ciudad exótica, al encuentro de la autora de un libro cuyo protagonista se llama igual que él. Allí descubrirá que la ficción y la realidad van cogidas de la mano.

El premio a la novela ganadora está dotado con 601.000 euros, mientras que el título finalista cuenta con 150.250 euros de recompensa.