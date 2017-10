Brown: "València ama y cuida su música"

El presidente de Berklee College of Music, Roger H. Brown, ofreció ayer en la escuela de negocios EDEM una charla sobre Bright Horizons, la empresa para el cuidado de niños para profesionales que fundó junto a su esposa Linda Mason a mediados de los ochenta del pasado siglo, antes de que fuese la primera persona sin el apellido 'Berk' elegida para dirigir esta institución que inició su andadura en Boston en 1945 y que en 2012 abrió un campus en València.

"Elegimos València para instalar un campus de Berklee porque es un sitio lo suficientemente extraño, y al mismo tiempo lo suficientemente cercano, para que nuestros estudiantes conozcan lo que realmente ocurre en el mundo y al mismo tiempo se sientan seguros", explicó durante la charla. "El mundo sería un lugar mejor sin los americanos conocieran bien el resto del mundo -añadió-. Y España es ideal para eso porque para ellos es un lugar ideal y, al mismo tiempo, diferente".

Tras la charla, presentada por la secretaria general de EDEM, Hortensia Roig, Brown amplío en declaraciones a Levante-EMV las razones por las que este "college" especializado en música contemporánea, eligió València para instalar su primer campus fuera de los Estados Unidos. "A los estudiantes les gusta el clima, les gusta la playa, les gusta la horchata, pero al mismo tiempo ahora en España están aprendiendo sobre lo que pasa en Cataluña, lo que pasa en el Brexit, lo que pasa en la UE... Están adquiriendo un retrato del mundo totalmente diferente al que tendrían si se quedaran Estados Unidos".

Otro punto a favor de València fue su tradición musical, aunque en este caso Brown dejó ayer caer que la implicación de la Berklee en el entramado musical valenciano debería ser mayor. "Intentamos desde el inicio aprovechar la tradición musical de València interactuando con las bandas sinfónicas -explicó ayer el presidente de la institución académica-. Al principio estuve en Cullera, en Buñol, en Llíria... Y me impresionó esa tradición, como los niños están implicados en las bandas y aprenden música en ellas. Es impresionante. València está enamorada de la música y la cuida. Creo que es una cosa muy mediterránea. A Berklee vienen decenas de estudiantes de todo el mundo que han encontrado en València un auténtico punto de encuentro para desarrollar su música".

Por ello, entre los objetivos de futuro de la escuela Brown señaló "hacer más cosas con las bandas sinfónicas, con las pequeñas comunidades". "Además -añadió-, estamos trabajando en un nuevo festival que queremos hacer después del éxito de los conciertos en el lago de la Ciutat de les Arts, y queremos hacer más cosas con la EDEM".

En este sentido, durante la presentación de la charla, Hortensia Roig anunció que la Berklee College of Music pondrá en marcha una beca para que un alumno del EDEM pueda participar en el programa de verano de esta prestigiosa academia musical. Además, la secretaria general de la entidad impulsada por Juan Roig destacó que "Berklee quiere que la gente viva la música y que no sólo la aprenda, y ese mismo espíritu es el que mueve al EDEM y por eso formamos parte de su patronato".



Música en los colegios

A este respecto, y en declaraciones a este periódico, Brown subrayó la importancia de la música en la educación de los niños. "Todas las culturas del mundo tienen canciones de cuna. Sabemos que la música tiene importancia en el desarrollo de la mente de los niños, en su aprendizaje de la comunicación y el lenguaje. Nosotros (en referencia a su empresa Bright Horizons) le damos mucha importancia a la música, como se la damos a la ciencia o a las matemáticas".

Por ello, también lamentó que, como en España, en Estados Unidos la educación musical cada vez tenga menos importancia, aunque también advirtió de que la música "no ha de ser sólo una cuestión académica". "La enseñanza de la música en los colegios es algo bueno, pero también lo es en el hogar, en la comunidad, en la iglesia... A veces enfocamos la educación demasiado en los colegios y no nos fijamos en la importancia de la comunidad. De todas forma, abogo por que haya más música en los colegios, que no esté tan comprimida entre las matemáticas, la literatura o las ciencias".