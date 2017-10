«Si se va legalmente, iré el primero a cantar en Cataluña»

¿Para que uno sea definitivamente popular le tienen que salir imitadores?

Yo los he tenido desde que empecé. Desde Julio Sabala, a Esteso o Martes y 13... Me ha imitado todo el mundo.

Pero aquellos le imitaban cantando, ahora imitan al Bertín señorito, espatarrado en el sofá, de derechas. ¿Le gusta esa imagen?

A mí me la sopla, me da igual. Yo sé lo que soy y lo que pienso y lo que opino. Y lo que los demás digan de mí te juro que me da exactamente igual. Que digan que soy de derechas, pues tan honrado, como si fuera de izquierdas.

Ahora mientras hacemos la entrevista está hablando Puigdemont en televisión. ¿Se ve dando conciertos en una Cataluña independiente?

Yo adoro Cataluña y a los catalanes y esto no se lo merecen los catalanes, ni el resto de España. Tengo muchos amigos, incluidos nacionalistas, que son gente decente y gente normal. Pero lo de la independencia no va a pasar. Pero sí pasara, que sea porque es legal, y si es así yo iré el primero con pasaporte a cantar allí.

He leído que a finales de los 60 estuvo viviendo en Estados Unidos...

No es cierto. Estuve un mes en moto porque quería ir a Nashville para escuchar country. Estuve allí dos o tres semanas y después en Los Ángeles a ver a una persona.

O sea, hizo un «Easy rider» pero con menos psicodelia.

Exacto, pero sin psicodelia, que yo soy muy sano. Para la psicodelia tienes que meterte de todo y yo no me he metido nada en mi vida.

¿No es raro que en su disco de homenaje a las mujeres no incluye ninguna canción compuesta por una mujer?

Mira, no me había fijado. Fue la compañía quien me lo propuso porque ya había hecho un «Va por ellos» en 2000. Buscamos canciones con nombre de mujer, tampoco le di más vueltas. Mira, no se me había ocurrido. Me acabas de dar una idea.