Seis cortos valencianos, preseleccionados para los premios Goya

Un total de seis cortometrajes valencianos han sido preseleccionados por la Academia de Cine para participar en las nominaciones de las tres categorías de cortometraje de los premios Goya, según ha informado la Conselleria de Cultura.

En concreto, dentro de la categoría de ficción ha sido preseleccionado 'Un lugar', dirigido y producido por Iván Fernández de Córdoba.

En la sección documental, ha sido preseleccionado 'The Fourth Kingdom', dirigido por Adán Aliaga y Álex Lora y producido por Isa Feliu y Miguel Molina.

Por lo que respecta a la categoría de animación, han sido preseleccionados 'Colores', dirigido por Sami Natsheh y Arly Jones y producido por José Antonio Saura; 'El ermitaño', realizado por Raúl Díez y producido por Daniel Díez y Raúl Díez; 'Impromptu', dirigido por María Lorenzo y producido por Enrique Millán, y 'The Neverending Wall', dirigido por Silvia Carpizo y producido por Chelo Loureiro.

'The Fourth Kingdom' y 'The Neverending Wall' forman parte del catálogo Curts 2017, con el que el Institut Valencià de Cultura promociona anualmente el cortometraje valenciano en festivales y en los mercados internacionales del audiovisual. 'The Neverending Wall', 'Impromptu' y 'El ermitaño' cuentan con las ayudas a la producción que convoca anualmente el Institut Valencià de Cultura dentro de la categoría de cortometrajes.

El director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, ha señalado que "es una buena noticia para el sector del audiovisual valenciano que seis cortometrajes hayan sido preseleccionados para los Goya y que la presencia del cortometraje valenciano sea tan significativa en esta edición".

"El Institut Valencià de Cultura se siente muy satisfecho de que tres de los cortometrajes cuenten con las ayudas a la producción que convocamos anualmente y que dos de las producciones figuren en el catálogo Curts 2017 de promoción del cortometraje valenciano", ha apostillado.

Los valencianos reinan en animación

La Academia de Cine ha seleccionado 35 cortometrajes para competir en la trigésimo segunda edición de los Premios Goya en las tres categorías de animación, documental y ficción. El porcentaje de cortometrajes valencianos preseleccionados en esta edición alcanza el 17% del total. En el apartado de animación el porcentaje es incluso más alto y alcanza el 40%, puesto que cuatro de los diez cortometrajes preseleccionados son valencianos.

Una comisión de la Junta Directiva de la Academia de Cine ha seleccionado diez títulos por animación, diez en el apartado de documental y quince en la categoría de ficción. Estos cortometrajes podrán ser votados en las próximas semanas por todas las autoridades académicas para decidir los que finalmente optarán a los premios Goya.