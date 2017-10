Los ausentes de Aleixandre y de Fernando Delgado

Lo primero es aclarar que Velintonia era Wellingtonia, hasta que el poeta empezó en 1927 a residir con sus padres y su hermana en aquella calle de Madrid próxima a Cuatro Caminos y decidió castellanizar el nombre del tipo de secuoya que bautilizaba la vía (la RAE no lo aceptaría hasta los años setenta) en todos sus escritos. El poeta es Vicente Aleixandre y él, aquella casa, sus visitantes y sus ausentes son los protagonistas del último libro de Fernando Delgado, Mirador de Velintonia (Fundación José Manuel Lara).

Lo segundo antes de entrar en detalles es precisar que más que un libro de memorias del periodista, novelista, poeta y ahora diputado socialista en las Corts Valencianes (memoria personal sí la hay), se trata de una obra de memoria de los otros.

Ese era el título que más gustaba a los jóvenes poetas que conocían el proyecto de Fernando Delgado, aunque finalmente se impuso la referencia a aquella casa con jardín próxima a la Ciudad Universitaria madrileña, espacio de acogida de exiliados cuando volvían a pisar suelo español (caso de Max Aub, Francisco Ayala o Luis Cernuda, entre muchos otros) y de jóvenes que querían contactar con lo que quedaba de la generación del 27. Como Delgado. O como Jaime Siles, poeta y amigo.

Ambos comparecieron juntos el sábado en la libreria Ramon Llull de València para presentar Mirador de Velintonia. No hicieron falta notas. Bastó hilar un puñado de recuerdos con una serie de anécdotas propias y ajenas para poner sobre la pista de la esencia de un libro que surge de un no libro.

Conviene explicarse. El origen está en el encargo que la editorial (órbita Planeta) realizó hace unos años a Delgado: una biografía de Aleixandre. El periodista dijo no. Implicaba demasiadas traiciones. Una biografía desnuda de vida íntima, sin la cara B del premio Nobel, sería un trabajo a medias, pero él no estaba dispuesto a esa traición a quien le había abierto la puerta de su casa y había compartido vivencias y comentarios que él había querido mantener en el ámbito privado.

No hubo biografía, pero al final sí hay un libro que recoge recuerdos y algo más, una especie de ensayo memorialístico sobre Aleixandre y aquellas gentes que transitaron por Velintonia cuando España no se había quitado aún el polvo del franquismo. Los que habían conocido un exilio que no fue posible para Aleixandre y los que abrazaban sueños de poetas. Los del exilio exterior, los del interior (Buero Vallejo o un Gerardo Diego al que algunos empezaron a apreciar) y los que eran demasiado jóvenes para tanto exilio, como Delgado o Luis Antonio de Villena.

Y los que luego, todos, han rememorado con nostalgia (¿por qué condenar un sentimiento del que nadie escapa?) aquellos momentos. Así lo que escribió Pablo Neruda:

«Me gustaba Madrid por arrabales, [...] / mientras enderezaba mi vaga dirección / hacia Cuatro Caminos, al número 3 / de la calle Wellingtonia / en donde me esperaba / bajo dos ojos con chispas azules / la sonrisa que nunca he vuelto a ver / en el rostro / -plenilunio rosado- / de Vicente Aleixandre / que dejé allí a vivir con sus ausentes».

Y así, con la lectura de estos versos por el escritor canario afincado en Faura, finalizó la presentación que llenó la librería. Entre otros, alguna gente de la política y la cultura: el presidente de la Generalitat, Ximo Puig; la consellera Gabriela Bravo; el portavoz del PSPV en las Corts, Manolo Mata; la novelista y directora general de Cultura Carmen Amoraga; la exministra Carmen Alborch, el director general José María Ángel y el exvicerrector de la Universitat Rafael Gil. Lo dicho, entre otros. Presentes y ausentes.