Concha Jerez gana el Premio Velázquez de las Artes Plásticas por su "rigor y compromiso"

La artista plástica Concha Jerez, que obtuvo ayer el Premio Velázquez de las Artes Plásticas 2017 por su rigor y compromiso, reconoció que sus obras son «la respuesta natural» a momentos determinados de la vida, como la dictadura franquista que, a su entender, aún no está «cerrada». «Mis obras son algo natural que salen en un momento determinado, como cuando empecé a hacer obras con escritos auto censurados. Para mi eran natural porque estaba viviendo en una dictadura franquista, que no estoy muy segura que no se ha cerrado todavía», declaró la artista (Las Palmas, 1941) tras conocer la noticia.

El jurado, según informó el Ministerio en una nota, ha valorado que la obra de Jerez y sus «propuestas intermedias» denotan su «carácter innovador» y es «sobresaliente» su influencia en varias generaciones de creadores, su vocación docente y su compromiso con la comunidad artística..

«Uno tiene que reflexionar mucho para enseñar a los demás y para ver, cuando te presentan una obra de creación, que es lo esencial y no imponer tus criterios, sino ver lo que quiere la persona que tienes delante. Y, desde el origen de lo que quiere hacer hasta lo que hace, comprobar si hay una fluidez y hay un diálogo; yo siempre me he considerado como una asesora docente», puntualizó.

El galardón, que se concede desde 2002, recompensa la obra plástica de un creador del ámbito iberoamericano y su aportación sobresaliente a la cultura hispánica. Jerez pertenece a la primera generación que en España se adscribe al arte conceptual en diálogo con la producción Fluxus y con la del grupo ZAJ. Desde 1976 explora el territorio de la instalación in situ a través de proyectos de gran tamaño.