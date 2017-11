Guns N'Roses encabezarán el Download Festival Madrid de 2018

La banda californiana Guns N'Roses actuará en la próxima edición del Download Festival que se celebrará en la Caja Mágica de Madrid entre los días 28 y 30 de junio de 2018, ha anunciado hoy la organización.

El grupo liderado por Axl Rose y Slash, que el año pasado regresó a los escenarios por primera vez en más de dos décadas con su formación original, hará parada en el festival madrileño en la segunda parte de su gira "Not in this lifetime tour".

La primera parte de la gira, con más de un millón de entradas vendidas, fue un éxito allá por donde pasó, incluidas ciudades españolas como Bilbao o Madrid.

Por ello, los autores de álbumes míticos del rock como "Apetite for destruction" (1987), que vendió más de 30 millones de copias en todo el mundo, o "Use your illusion I y II" (1991), siete veces platino, han añadido a su agenda trece nuevos conciertos en estadios europeos y la participación en cinco festivales.

El Download Festival Madrid 2018 contará también con actuaciones de Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest, Marilyn Manson, A Perfect Circle, Bullet for my Valentine, Rise Against, Clutch, Tesseract y Galactic Empire.

Según los organizadores, los primeros 10.000 abonos se vendieron en tiempo récord, por lo que se pusieron a la venta otros 10.000 a un precio de 150 euros, más gastos.

El Download Festival, dedicado al rock y al metal, aterrizó en Madrid en 2017 tras haberse llevado a cabo catorce ediciones en Reino Unido y una en Francia.