Rambleta predice el fin del término ´webserie´

No es un adiós, ni mucho menos un "hasta siempre". Al término 'webserie'-tal y como lo conocen los espectadores- le quedan los días contados. O esa es la conclusión a la que llegó ayer Espai Rambleta, que celebró sus famosos 'Matins', esta vez, dedicados al género 'webserie'. Los directores valencianos Ana Ramón y Gerardo J. Núñez fueron los protagonistas de esta nueva edición de 'Matins', que dejó claro que las webseries no son el futuro, sino el presente. Sobre todo, si se habla de webseries valencianas.

"La palabra ´web´ va a desaparecer del propio concepto, ya que en un futuro todas serán series que podrán ser vistas en Internet. En términos generales, Netflix también hace webseries, sin embargo, nadie dice que 'Stranger Things' o 'House of cards' lo son, ya que el término webserie también hace referencia a una producción de bajo presupuesto", reflexionó Ana Ramón, directora y guionista de las webseries 'Sin vida propia' y 'Todos queríamos matar al presidente', estrenada recientemente en el Festival de Marsella. "De hecho, el Festival de Webseries de Bilbao ya ha eliminado este término de su nombre. Ahora es el Bilbao Seriesland", apuntó la cineasta valenciana, quien también reivindicó la necesidad de "situar al mismo nivel" los cineastas de series y a los de webseries. "Cuesta mucho vivir de hacer webseries en España, a diferencia de EE UU que ha apostado mucho por el talento extranjero", aseguró Ana Ramón, quien está a punto de firmar un contrato con una distribuidora estadounidense.

Por otro lado, el cineasta valenciano Gerardo J. Núñez, uno de los creadores de la famosa webserie 'Cabanyal Z', defendió el "carácter libre" del género. "Cuando rodamos nuestra webserie contábamos con muy poco dinero y la sacamos adelante con la ayuda de mucha gente. Nuestro objetivo era que la serie fuera vista, no tanto el querer obtener rentabilidad", reconoció.

J. Núñez defendió además que este tipo de formatos "favorecen el aspecto creativo de la producción", ya que no tienen que "rendir cuentas a ninguna cadena" que les pide modificar el producto. "Es la ventaja de Internet", añadió. "Muchos festivales no nos han cogido porque no nos adaptamos al tempo. Utilizamos solo el que necesitamos", aseguró el cineasta, que recibió la réplica de Sara Mansanet, actual directora del Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina, que sostuvo que los "certámenes priman la calidad y no imponen el tiempo de las producciones".

Ana Ramón, por su parte, opinó que, precisamente, el "mayor obstáculo de las webseries es su duración", ya que les "impide competir con otros productos". Algo que ha influido, a su parecer, en la selección de webseries por parte de la nueva cadena autonómica valenciana, À punt. Estos productos no llegan a cubrir la franja de parrilla que desean las cadenas para competir con otras, por lo que pueden descartar invertir en una webserie, pese a que es un "filón" para captar público joven. "Tal vez la solución sea crear una segunda cadena autonómica, donde puedan caber esta clase de formatos", aseguró Gerardo J. Núñez.

"'Cabanyal Z' vuelve"

Una de las producciones que revolucionó el panorama audiovisual valenciano -y el cultural-, 'Cabanyal Z' volverá a Internet próximamente, tal y como adelantó J. Núñez, uno de sus creadores. La intención del equipo es utilizar secuencias descartadas de la webserie para una nueva producción que también contará con la colaboración de otros "artistas muy creativos de la ciudad", según adelantó el propio cineasta.

La webserie - que fue producida de manera cooperativista entre sus creadores- nació con la intención de denunciar el estado de degradación del barrio del Cabanyal, que vivía la amenaza de derribo del anterior gobierno municipal.