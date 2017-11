Ridley Scott suprime a Spacey en una película que ya tenía terminada

El director Ridley Scott ha decidido eliminar a Kevin Spacey de su próxima película, «All the Money in the World» que se estrenará el próximo mes de diciembre, y reemplazarlo por el veterano Christopher Plummer, que rodará sus escenas en las próximas dos semanas.

Según ha informado el blog Deadline, Scott y el estudio Sony han tomado esa drástica decisión con el objetivo de que la cinta no vea afectada su fecha de estreno, que corría riesgo de verse retrasada por el escándalo de acoso y abusos sexuales que rodea a Spacey.

Spacey encarnaba en la película al multimillonario John Paul Getty, un papel secundario y breve pero decisivo en la trama, del que ahora se encargará Plummer. Además, los protagonistas de la cinta, Mark Wahlberg y Michelle Williams, también estarán involucrados en el rodaje de estas nuevas escenas.

Este misma semana, Sony ha decidido cancelar el estreno del filme previsto en el festival AFI de Los Ángeles donde iba a servir como la cinta elegida para el cierre del certamen ya que no quería que la polémica en torno a Spacey empañara el lanzamiento de la cinta y el trabajo del resto del equipo.

Este nuevo episodio prolonga el gran escándalo que rodea a Spacey, doble ganador del Oscar, cuya carrera y reputación están en la cuerda floja tras las graves revelaciones de agresión sexual conocidas en su contra.

Después de que el actor Anthony Rapp denunciara a Spacey por un incidente que ocurrió en 1986 cuando la víctima tenía 14 años, se han unido ocho trabajadores o exempleados de la serie «House of Cards», el intérprete mexicano Roberto Cavazos y el director Tony Montana para dar a conocer el enorme historial de episodios de abuso o acoso sexual del protagonista de «The Usual Suspects».

Netflix también ha roto todos los lazos con el actor: ha suspendido temporalmente el rodaje de la sexta temporada de «House of Cards» y baraja acabar con el personaje de Spacey para seguir con la serie.