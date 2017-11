El Louvre de Abu Dabi, orgullo cultural entre Oriente y Occidente

El Museo del Louvre de Abu Dabi está abierto al público desde el pasado sábado. Los asistentes al recinto podrán visitar el gran complejo diseñado por el arquitecto francés Jean Nouvel, Premio Pritzker.



La pinacoteca custodia una colección de 600 obras de arte, la mitad de su propiedad y el resto cedidas por 13 grandes museos de Francia. Entre sus piezas "estrella" se encuentra una estatua del rey egipcio Ramsés II (1279-1213 a. c.); la "Cabeza de Buda" (534-550 d. c.); páginas del "Corán Azul" (880 d. c); un autorretrato de Vincent Van Gogh" (1887 d. c) o "La fuente de luz" de Ai Weiwei" (2016).





Mohamed bin Rashid al Maktum, vicepresidente de Emiratos Árabes

El proyecto del museo, desarrollado por la constructora españolajunto con las empresas, contó con un presupuesto inicial de 570 millones de euros (660 millones de dólares). El edificio es una, que une la tradición local con un arquitectura vanguardista.Su estructura se inspira en la tradición y la cultura de Emiratos, combinando el color blanco, las formas geométricas árabes y la estrechez de las calles de los zocos, bajo la sombra de un oasis de palmeras, representada por la cúpula de 180 metros y 7.500 toneladas, bajo la que se extienden la mayoría de las galerías.", declaró en la ceremonia de apertura, a la que asistieron el rey Mohamed VI de Marruecos y el presidente afgano, Ashraf Gani, entre otros.Abu Dabi pagará en los próximos 30 años 647 millones de euros (749 millones de dólares) para contar con gerentes galos que supervisen las 300 obras de arte prestadas por Francia, además de 453 millones (524 millones de dólares) para poder usar el prestigioso nombre del, que atraerá a