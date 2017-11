«Lo que quieren sus herederos son proyectos serios»

Felipe Garín considera «valencianamente lógico» el objetivo de una exposición permanente de la obra de Sorolla en la ciudad. «Durante la marginación que sufrió su obra por la crítica que venía de la Generación del 98, lo que la salvó durante esas décadas de tristeza fue la València popular, que hizo de él un hito de nuestra cultura, como Blasco Ibáñez, la Mare de Déu, San Vicent Ferrer o Renau. Y ha sido así hasta que se ha empezado a redescubrir la calidad de Sorolla a través de las exposiciones que se han hecho como la que celebraba el centenario de su nacimiento o la que inauguró el IVAM».

De todas formas, el exdirector del Consorci de Museus advertía ayer de que, a la hora de ceder obra temporalmente, los herederos del artista requieren «proyectos serios» como el que, según él, podría suponer una institución impulsada por la Fundación Bancaja.

«Al Museo Sorolla lo que no le gusta es eso tan valenciano del aquí te pillo, aquí te mato -subraya-. El MUBAG de Alicante, sin aspavientos y sin nada, tiene un depósito del Museo Sorolla de cuatro, cinco, seis cuadros que cambia cada año. ¿Por qué no podría hacer lo mismo la Fundación Bancaja? Estoy seguro que el Museo Sorolla no se va a oponer a esa iniciativa y que dejaría parte de su obra periódicamente. Y también podría estar de acuerdo la Hispanic Society, que es fundamental porque tiene sorollas y obras de su contemporáneos, y sus cartas».

Además de estudiar su obra y de exponer sus pinturas, Garín considera que el edificio de la plaza Tetuán podría combinar las muestras de Sorolla (monográficas o relacionadas con su entorno y con otros pintores), con las de otros artistas «como hace ahora, en algunos casos con mucho éxito».

«Actualmente no hay tantos sitios en València como este, con salas y biblioteca disponibles,con espacio y céntrico, con un aparcamiento debajo. La fundación tiene suficiente obra de Sorolla espectacular para que no se diga que es un capricho. La institución sería el centro de un recorrido pictórico y vital para conocer a Sorolla y su vinculación con València».