Quique Dacosta consolida su tercera estrella Michelin

El restaurante Quique Dacosta del chef valenciano sigue siendo uno de los mejores restaurantes del panorama español, tal y como ha quedado reflejado esta noche en la gala de presentación de la Guía Michelin 2018.

Quique Dacosta Restaurante consolida las tres estrellas Michelin que le mantienen en lo más alto del ranking de los restaurantes valencianos, mientras que El Poblet ha mantenido la estrella que ganó en la edición de 2013.

En total, la Comunitat Valenciana reúne 20 estrellas Michelin de la famosa guía de restaurantes, tres más que el pasado año. El Rodat, Sucede y Audrey's se han unido a esta prestigiosa lista con una estrella.

Por otro lado, el restaurante Abac de Barcelona, del chef Jordi Cruz, y Aponiente de El Puerto de Santa María (Cádiz), de Ángel León (conocido como el chef del mar), han obtenido este miércoles su tercera estrella Michelin y se sitúan en el máximo ranking de esta guía gastronómica, ha informado la Guía Michelin.

En una gala celebrada en The Ritz-Carlton Abama de Guía de Isora (Tenerife) para presentar la nueva Guía Michelin España y Portugal 2018, su director internacional, Michael Ellis, ha subrayado que la selección de este año "es un fiel reflejo de la riqueza, la diversidad y la magnífica evolución que hacen de España y Portugal un destino absolutamente excitante".

Listado de restaurantes con estrellas Michelin en la Comunitat Valenciana

Audrey's Restaurant, Calpe, 1 estrella (Novedad)

El Rodat, Xàbia, 1 estrella (Novedad)

Sucede, Valencia, 1 estrella (Novedad)

Raúl Resino, Benicarló, 1 estrella

Sents, Ontinyent, 1 estrella

L´Escaleta, Cocentaina, 2 estrellas

BonAmb, Xàbia, 2 estrellas

Quique Dacosta, Dénia, 3 estrellas

Monastrell, Alacant, 1 estrella

Casa Manolo, Daimús, 1 estrella

La Finca, Elx, 1 estrella

Casa Pepa, Ondara, 1 estrella

El Poblet, València, 1 estrella

Ricard Camarena, València, 1 estrella

Riff, València, 1 estrella

Cal Paradís, Vall d´Alba, 1 estrella

Listado de restaurantes con estrellas Michelin en el resto de España y Portugal

Andalucía

Aponiente, El Puerto de Santa María, 3 estrellas (Novedad)

Alevante, Cádiz, 1 estrella (Novedad)

Bardal, Ronda, 1 estrella (Novedad)

Noor, Córdoba, 1 estrella

Dani García, Marbella, 2 estrellas

Kabuki Raw, Casares, 1 estrella

Choco, Córdoba, 1 estrella

La Costa, El Ejido, 1 estrella

Sollo, Fuengirola, 1 estrella

Acanthum, Huelva, 1 estrella

José Carlos García, Málaga, 1 estrella

El Lago, Marbella, 1 estrella

Messina, Marbella, 1 estrella

Skina, Marbella, 1 estrella

Alejandro, Roquetas de Mar, 1 estrella

Abantal, Sevilla, 1 estrella

Aragón

Lillas Pastias, Huesca, 1 estrella

Tatau Bistro, Huesca, 1 estrella

Las Torres, Huesca, 1 estrella

Hospedería El Batán, Tramacastilla, 1 estrella

La Prensa, Zaragoza, 1 estrella

Asturias

Casa Marcial, Arriondas, 2 estrellas

El Corral del Indianu, Arriondas, 1 estrella

Auga, Gijón, 1 estrella

La Salgar, Gijón, 1 estrella

El Retiro, Llanes/Pancar, 1 estrella

Casa Gerardo, Prendes, 1 estrella

Arbidel, Ribadesella, 1 estrella

Real Balneario, Salinas, 1 estrella

Islas Baleares

Adrián Quetglas, Palma de Mallorca, 1 estrella

Argos, Port de Pollença, 1 estrella

Zaranda, Es Capdellà, 2 estrellas

Andreu Genestra, Capdepera, 1 estrella

Es Molí d´En Bou, Sa Coma, 1 estrella

Es Racó d´Es Teix, Deià, 1 estrella

Marc Fosh, Palma, 1 estrella

Es Fum, Palmanova, 1 estrella

Jardín, Port d´Alcudia, 1 estrella

Islas Canarias

Restaurante NUB, La Laguna, 1 estrella (Novedad)

M.B., Guía de Isora, 2 estrellas

Kabuki, Guía de Isora, 1 estrella

El Rincón de Juan Carlos, Los Gigantes, 1 estrella

Kazan, Santa Cruz de Tenerife, 1 estrella

Cantabria

La Bicicleta, Hoznayo, 1 estrella (Novedad)

Annua, San Vicente de la Barquera, 2 estrellas

Cenador de Amós, Villaverde de Pontones, 2 estrellas

El Nuevo Molino, Puente Arce, 1 estrella

Solana, Ampuero/La Bien Aparecida, 1 estrella

El Serbal, Santander, 1 estrella

Castilla-La Mancha

Maralba, Almansa, 2 estrellas (Novedad)

El Doncel de Siguenza, Guadalajara, 1 estrella (Novedad)

El Bohío, Illescas, 1 estrella

El Carmen de Montesión, Toledo, 1 estrella

Tierra, Torrico/Valdepalacios, 1 estrella

Castilla y León

Trigo, Valladolid, 1 estrella (Novedad)

Baluarte, Soria, 1 estrella

Cobo Vintage, Burgos, 1 estrella

El Ermitaño, Benavente, 1 estrella

Cocinandos, León, 1 estrella

La Botica, Matapozuelos, 1 estrella

La Lobita, Navaleno, 1 estrella

Víctor Gutiérrez, Salamanca, 1 estrella

Refectorio, Sardón de Duero, 1 estrella

Villena, Segovia, 1 estrella

Cataluña

ABaC, Barcelona, 3 estrellas (Novedad)

Disfrutar, Barcelona, 2 estrellas (Novedad)

Dos cielos, Barcelona, 2 estrellas (Novedad)

Caelis, Barcelona, 1 Estrella (Novedad)

Castell Peralada, Peralada, 1 estrella (Novedad)

Enigma, Barcelona, 1 estrella (Novedad)

Lasarte, Barcelona, 3 estrellas

Ca l'Arpa, Banyoles, 1 estrella

La Boscana, Lleida, 1 estrella

L'Antic Molí, Ulldecona, 1 estrella

Xerta, Barcelona, 1 estrella

El Celler de Can Roca, Girona, 3 estrellas

Sant Pau, Sant Pol de Mar, 3 estrellas

Enoteca, Barcelona, 2 estrellas

Moments, Barcelona, 2 estrellas

Miramar, Llançà, 2 estrellas

Les Cols, Olot, 2 estrellas

Les Magnòlies, Arbúcies, 1 estrella

Alkimia, Barcelona, 1 estrella

Angle, Barcelona, 1 estrella

Cinc Sentits, Barcelona, 1 estrella

Dos Palillos, Barcelona, 1 estrella

Gaig, Barcelona, 1 estrella

Hisop, Barcelona, 1 estrella

Hofmann, Barcelona, 1 estrella

Hoja Santa, Barcelona, 1 estrella

Koy Shunka, Barcelona, 1 estrella

Nectari, Barcelona, 1 estrella

Pakta, Barcelona, 1 estrella

Roca Moo, Barcelona, 1 estrella

Tickets, Barcelona, 1 estrella

Via Veneto, Barcelona, 1 estrella

Lluerna, Santa Coloma de Gramenet, 1 estrella

Can Jubany, Calldetenes, 1 estrella

Can Bosch, Cambrils, 1 estrella

Rincón de Diego, Cambrils, 1 estrella

Emporium, Castelló d´Empúries, 1 estrella

Estany Clar, Cercs, 1 estrella

Bo.Tic, Corçà, 1 estrella

Malena, Gimenells, 1 estrella

Massana, Girona, 1 estrella

La Fonda Xesc, Gombrèn, 1 estrella

Casamar, Llafranc, 1 estrella

Els Tinars, Llagostera, 1 estrella

Tresmacarrons, El Masnou, 1 estrella

Sala, Olost, 1 estrella

Els Brancs, Playa de Canyelles Petites, 1 estrella

Els Casals, Sagàs, 1 estrella

L´Ó, Sant Fruitós de Bages, 1 estrella

Fogony, Sort, 1 estrella

Capritx, Terrassa, 1 estrella

La Cuina de Can Simon, Tossa de Mar, 1 estrella

Les Moles, Ulldecona, 1 estrella

Ca l´Enric, La Vall de Bianya, 1 estrella

Villa Retiro, Xerta, 1 estrella

Extremadura

Atrio, Cáceres, 2 estrellas

Galicia

Yayo Daporta, Cambados, 1 estrella

A Estación, Cambre, 1 estrella

Alborada, A Coruña, 1 estrella

Árbore da Veira, A Coruña, 1 estrella

Culler de Pau, Reboredo (O Grove), 1 estrella

As Garzas, Porto Barizo (Malpica de Bergantiños), 1 estrella

Nova, Ourense, 1 estrella

Solla, San Salvador de Poio (Pontevedra), 1 estrella

Pepe Vieira Camiño da Serpe, Raxo, 1 estrella

Retiro da Costiña, Santa Comba, 1 estrella

Casa Marcelo, Santiago de Compostela, 1 estrella

Maruja Limón, Vigo, 1 estrella

Madrid

CEBO, Madrid, 1 estrella (Novedad)

La Candela Restó, Madrid, 1 estrella (Novedad)

DSTAgE, Madrid, 2 estrellas

El Invernadero, Madrid, 1 estrella

Gaytán, Madrid, 1 estrella

A'Barra, Madrid, 1 estrella

DiverXO, Madrid, 3 estrellas

Coque, Humanes de Madrid, 2 estrellas

El Club Allard, Madrid, 2 estrellas

Ramón Freixa Madrid, Madrid, 2 estrellas

Santceloni, Madrid, 2 estrellas

La Terraza del Casino, Madrid, 2 estrellas

Álbora, Madrid, 1 estrella

La Cabra, Madrid, 1 estrella

Kabuki, Madrid, 1 estrella

Kabuki Wellington, Madrid, 1 estrella

Lúa, Madrid, 1 estrella

Punto MX, Madrid, 1 estrella

Montia, San Lorenzo del Escorial, 1 estrella

Chirón, Valdemoro, 1 estrella

Murcia

Cabaña Buenavista, El Palmar, 2 estrellas (Novedad)

Navarra

Europa, Iruña, 1 estrella

Rodero, Iruña, 1 estrella

El Molino de Urdániz, Urdaitz, 1 estrella

País Vasco

Amelia, Donostia-San Sebastián, 1 estrella (Novedad)

Eneko, Larrabetzu, 1 estrella (Novedad)

Akelarre, Donostia-San Sebastián, 3 estrellas

Arzak, Donostia-San Sebastián, 3 estrellas

Azurmendi, Larrabetzu, 3 estrellas

Martín Berasategui, Lasarte-Oria, 3 estrellas

Mugaritz, Errenteria, 2 estrellas

Etxebarri, Axpe, 1 estrella

Boroa, Boroa, 1 estrella

Etxanobe, Bilbao, 1 estrella

Mina, Bilbao, 1 estrella

Nerua, Bilbao, 1 estrella

Zarate, Bilbao, 1 estrella

Zortziko, Bilbao, 1 estrella

Kokotxa, Donostia-San Sebastián, 1 estrella

Mirador de Ulía, Donostia-San Sebastián, 1 estrella

Marqués de Riscal, Elciego, 1 estrella

Andra Mari, Errenteria, 1 estrella

Elkano, Getaria, 1 estrella

Alameda, Hondarribia, 1 estrella

Zuberoa, Oiartzun, 1 estrella

Zaldiarán, Vitoria-Gasteiz, 1 estrella

La Rioja

Kiro Sushi, Logroño, 1 estrella (Novedad)

El Portal, Ezcaray, 2 estrellas

Venta Moncalvillo, Daroca de Rioja, 1 estrella

Portugal

The Yeatman, Vila Nova de Gaia, 2 estrellas

Gusto, Almancil de Faro, 1 estrella (Novedad)

Vista Restaurante, Faro, 1 estrella (Novedad)

Il Gallo d'Oro, Funchal (Madeira) 2 estrellas

Alma, Lisboa. 1 estrella

Antiqvvm, Porto, 1 estrella

Casa de Chá da Boa Nova, Leça de Palmeira, 1 estrella

Lab by Sergi Arola, Sintra, 1 estrella

L'And Vineyards, Montemor-o-Novo, 1 estrella

Loco, Lisboa, 1 estrella

William, Funchal, 1 estrella

Ocean, Porches, 2 estrellas

Vila Joya, Albufeira, 2 estrellas

Belcanto, Lisboa, 2 estrellas

São Gabriel, Almancil, 1 estrella

Henrique Leis, Vale Formoso (Almancil), 1 estrella

Bon Bon, Carvoeiro, 1 estrella

Willie´s, Vilamoura (Quarteira), 1 estrella

Largo do Paço, Amarante, 1 estrella

Pedro Lemos, Foz do Douro (Porto), 1 estrella

Fortaleza do Guincho, Praia do Guincho (Cascais), 1 estrella

Eleven, Lisboa, 1 estrella

Feitoria, Lisboa, 1 estrella