La cinta japonesa "Ochiru" gana La Cabina

nternacional de Mediometrajes de València en el Centre Cultural La Nau, en la que la película japonesa dirigida por Kazuya Murayama y que tuvo su estreno europeo en el marco del festival, "Ochiru", se ha alzado con el máximo premio del jurado de Sección Oficial valorado en 1.000 euros. Un mediometraje de 30 minutos de duración que el jurado ha calificado de "cautivador" y "optimista".

Por su parte, el mediometraje "Chasse Royale", dirigido por Lise Akoka y Romane Gueret, se ha alzado con el Premio del Público. La película narra la historia de Angélique, de 13 años, que vive con el resto de sus hermanos y hermanas en el suburbio de Valenciennes. Un día en el colegio se ofrece a participar en una audición para una película. "Chasse Royal" también ha sido reconocida con el Premio a Mejor Dirección y su protagonista, Angélique Gernez, con el Premio a Mejor Actriz.

El Premio Amalgama, valorado en 400 euros, se lo ha llevado la alemana "Simba in NY", de Tobias Sauer, "por la imaginación a la hora de utilizar películas familiares y construir un relato sobre nuestra historia e identidad", en palabras de Áurea Ortiz. El film, de 31 minutos, es un documental ensayístico sobre la fascinación en la infancia de los Estados Unidos y Walt Disney. Cabe destacar la mención especial otorgada por el jurado, compuesto por Álvaro de los Ángeles, Áurea Ortiz y Carles Xavier López Benedí, para "Desertorxs", de Quiela Nuc, por "su frescura y trasgresión".

También en Sección Oficial cabe destacar los premios al Mejor Guión, otorgado a Belo Schwarz por "The Peculiar Abilities of Mr. Mahler" (Alemania, 2017); Mejor Fotografía para Sebastian Thaler, por "Forest of Echoes" (Austria, 2016), mediometraje que también ha recibido una Mención Especial por su Propuesta Artística; y Mención Especial, por su Diseño de Producción, al mediometraje valenciano "Graffiti", de Lluís Quílez.