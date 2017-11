"Hace falta una figura del toreo que lleve masas a las plazas para reemplazar a las actuales"

"Hace falta una figura que lleve masas a la plaza. Hoy en día no hay un líder claro en el toreo y es muy necesario", afirma el diestro Paco Camino, que atendió en la mañana de ayer al periódico Levante-EMV en un céntrico hotel de la capital valenciana. «El toreo necesita gente joven para reemplazar a la figuras actuales porque llevamos muchos años sin cambios importantes», aclara. «El Niño Sabio de Camas» también manifiesta que José Tomás, con el que le une una estrecha relación, «reúne las virtudes necesarias como el valor y la personalidad para ser un líder que mueva a la gente pero torea poco».

«La plaza de toros de València es mi segunda patria. Vengo mucho a su ciudad y me encanta pasear por sus calles», afirma el torero que un 17 de abril de 1960 tomó la alternativa en el coso Monleón de manos de Jaime Ostos y en presencia de Mondeño, con toros de Urquijo. «Recuerdo un mano a mano con Antonio Ordóñez en València a los pocos años de doctorarme y otro con Diego Puerta más tarde. Admiraba mucho a los dos e incluso era muy amigo de Puerta pero en el patio de cuadrillas ni en el ruedo nos mirábamos. No entiendo el excesivo compañerismo que hay actualmente entre los toreros. Yo siempre he querido ser el mejor y para intentar lograrlo hay que tener la ambición de arrollar a todo lo que se ponga por medio, incluso a los otros toreros», sentencia.

«Yo no he tenido referentes pero he admirado mucho a Ordóñez por su personalidad», concluye el torero sevillano.