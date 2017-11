El público de La Cabina premia la cinta francesa ´Chasse Royale´

El Festival Internacional de Mediometrajes La Cabina cerró ayer su décima edición en La Nau. La cinta japonesa Ochiru fue la ganadora de la sección oficial, y el mediometraje Chasse Royale, dirigido por Lise Akoka y Romane Gueret, se alzó con el Premio del Público. La película narra la historia de Angélique, de 13 años, que vive con el resto de sus hermanos y hermanas en el suburbio de Valenciennes. Un día en el colegio se ofrece a participar en una audición para una película. Chasse Royal también fue reconocida ayer con el Premio a Mejor Dirección y su protagonista, Angélique Gernez, con el Premio a Mejor Actriz.

El Premio Amalgama, valorado en 400 euros, se lo llevó la alemana Simba in NY, de Tobias Sauer, «por la imaginación a la hora de utilizar películas familiares y construir un relato sobre nuestra historia e identidad», en palabras de Áurea Ortiz. El film, de 31 minutos, es un documental ensayístico sobre la fascinación en la infancia de los Estados Unidos y Walt Disney. Cabe destacar la mención especial otorgada por el jurado, compuesto por Álvaro de los Ángeles, Áurea Ortiz y Carles Xavier López Benedí, para Desertorxs, de Quiela Nuc, por «su frescura y trasgresión».

Las cintas de la Sección Oficial también se llevaron otros galardones, como al Mejor Guión, otorgado a Belo Schwarz por The Peculiar Abilities of Mr. Mahler (Alemania, 2017); Mejor Fotografía para Sebastian Thaler, por Forest of Echoes (Austria, 2016), mediometraje que también ha recibido una Mención Especial por su Propuesta Artística; y Mención Especial, por su Diseño de Producción, al mediometraje valenciano Graffiti, de Lluís Quílez.

El jurado encargado de elegir el Premio a Mejor Cartel de un Mediometraje, formado por los ilustradores y diseñadores Paula Pérez i de Lanuza (Paulapé), Luis Demano, Ibán Ramón Rodríguez, Núria Riaza, Sebastián Alós y Xavi Calvo, decidió otorgárselo al film de Amalgama Ver nieve, de Alex Reynolds, por «tener una estructura poco habitual en los carteles de cine y un lenguaje claro y conciso», según Sebastián Alós.



Nueva dirección y subsede

Esta ha sido la primera edición bajo la dirección de Sara Mansanet, la que fuera jefa de producción del certamen hasta la salida de Carlos Madrid con motivo de su incorporación a los mandos del festival Cinema Jove. Este año, la organización incorporó un espacio más - el Centre del Carmen- para acoger los eventos de su programación. El certamen celebró en el antiguo convento del Carmen, dependiente del Consorcio de Museos, el festival de música «Visuals», una actividad novedosa, que pretendía ampliar el carácter multidisciplinar del festival valenciano.

Esta última edición del festival La Cabina ha sido organizada por el Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, el Institut Valencià de Cultura, Conselleria de Cultura a través de la Direcció general de Cultura i Patrimoni, el Consorci de Museus de la Generalitat Valenciana y la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, y ha contado con la colaboración del Ajuntament de València.