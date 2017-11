Ramon Gener desvela los secretos de «Don Carlo» al público de Les Arts

El divulgador musical Ramon Gener desvelará los secretos de la ópera Don Carlo, de Giuseppe Verdi, en el ciclo de conferencias «Les Arts es ópera» que el Palau Reina Sofía retoma mañana, «tras la buena acogida que tuvo en la pasada temporada», señalan desde el coliseo.

Gener también analizará, en próximas sesiones y a través de un lenguaje didáctico y materiales audiovisuales, los títulos que conforman el abono operístico de Les Arts para la temporada 2017-2018: Don Carlo e Il corsaro, de Verdi; Peter Grimes, de Benjamin Britten; Tosca, de Giacomo Puccini, y La damnation de Faust, de Héctor Berlioz.

Para acudir a esta conferencia es necesario solicitar previamente una localidad a través de su página web, hasta completar las 380 butacas disponibles del aula Magistral de Les Arts.

Les Arts abre temporada en Roma

El director de escena italiano Damiano Michieletto abrirá el 12 de diciembre la nueva temporada de la Ópera de Roma con su versión de La damnation de Faust, de Berlioz, una coproducción del Palau de les Arts y el Teatro Regio de Turín para la que ha elegido una trama con episodios vitales de Fausto hasta su suicidio.«Es un trabajo muy particular porque la obra no fue escrita como una ópera lírica, con una trama clásica. (...) Lo que he hecho yo es contar la historia de Fausto como si fueran varios episodios de la vida de un hombre que al final se suicida», explicó ayer Michieletto. La obra, que servirá para inaugurar la programación operística 2017-2018 de este templo romano, cuenta con la dirección musical de Daniele Gatti.

Esta es la tercera vez que Michieletto trabaja con el Teatro de la Ópera de Roma, después de encargarse de la puesta en escena del Trittico, de Puccini, y de Il viaggio a Reims, de Gioachino Rossini.