Los mejores álbumes del año 2017, según Rolling Stone

Aún no hemos entrado en diciembre pero ya empiezan a aparecer las primeras listas con lo mejor y lo peor del año. Cada temporada parece que recapitulamos antes, como si tuviéramos prisa por cerrar un capítulo y abrir el siguiente.

Eso parece ocurrir en la redacción de la revista estadounidense Rolling Stone, pues ya ha presentado su lista con los cincuenta mejores discos del año. Un ránking variadito con un poco de todo, algunas vacas sagradas y bastante sangre joven.

Nombres habituales y no demasiado sorprendentes, en cualquier caso, que repasamos a continuación.

1. Kendrick Lamar: 'DAMN'

Es el cuarto álbum de estudio del estadounidense Lamar, favorito de este año para los premios Grammy. Recibió críticas favorables y debutó como número 1 en los BillBoard 200. Los tres sencillos de 'DAMN' fueron 'Humble', 'DNA' y 'Loyalty', canción en la que participa Rihanna.

'Melodrama' es un álbum "sobre estar sola, la parte buena y la mala", tal y como explica la artista. Su primer sencillo, 'Green Light', alcanzó el número 1 en Nueva Zelanda y el 20 en Reino Unido.

Songs of Experience es el decimocuarto disco de la banda y será lanzado al mercado el 1 de diciembre. Este álbum pretende ser una secuela del anterior, que exploraba la adolescencia de los miembros del grupo.

'Rainbow' ha sido el álbum de regreso para Kesha en 2017 tras cuatro años de parón. La crítica lo ha calificado como un disco "poderoso, emocional y fuertemente feminista". 'Praying', 'Woman' y 'Learn to let go' son los sencillos del álbum.

'American Dream' es el primer álbum de la banda después de siete años separados.

El icono 'millennial' se ha colado en el puesto número seis de la prestigiosa lista de Rolling Stone con su álbum debut.

7. Taylor Swift: 'Reputation'

'Reputation' es el sexto disco de la cantautora estadounidense y, seguramente, el más polémico. El álbum incluye una colaboración con el cantante y compositor inglés Ed Sheeran. Su primer sencillo 'Look What You Make Me Do' se coló en el Top de las listas de casi todo el mundo.

8. Queens of the Stone Age: 'Villains'

Villains fue producido por el DJ y compositor Mark Ronson, en colaboración con Mark Rankin. El primer sencillo del álbum fue 'The Way You Used to Do'.

9. Migos: 'Culture'

Migos, el grupo de Hip Hop y trap estadounidense, ha conseguido colarse en el Top 10 de la lista con su segundo álbum de estudio 'Culture'. El disco cuenta con colaboraciones de importantes artistas como DJ Khaled, Gucci Mane y Travis Scott.

10. Sam Smith: 'The Thrill of It All'

El cantante y compositor británico ha recibido muy buenas críticas de su segundo álbum de estudio, 'The Thrill of it all', que se dio a conocer con los sencillos 'Too Good At Goodbyes' y 'One Last Song'.