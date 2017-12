El sexismo como parodia

Ilustración. Moderna de Pueblo es el alias de Raquel Córcoles, una ilustradora con miles de seguidores en las redes que dinamita estereotipos de género con el humor.

«¿Por qué no me siento una mujer de éxito si no consigo estar delgada?» «¿Por qué soy juzgada cuando decido vivir mi sexualidad como un hombre?». Esas son algunas de las balas disparadas por la ilustradora humorística Raquel Córcoles, conocida por ser Moderna de Pueblo, su alter ego en las redes y en las librerías. Sus proyectiles van dirigidos a los estereotipos de género que hacen que las mujeres quieran ser «princesas» y que los hombres... Puedan ser lo que quieran. Esta ilustradora acaba de publicar Idiotizadas, un cuento de empoderhadas (Editorial Zenith), su último trabajo que apela directamente a aquellas mujeres que todavía no han roto con la presión social de encontrar marido o de estar perfectas en todo momento.

Córcoles, conocida por producir ilustraciones cómicas de su personaje y publicarlas en las redes sociales, se sirve de algunos cuentos Disney para enfrentar ante el espejo a las mujeres. En Idiotizadas aparecen La Sirenita, Cenicienta o Blancanieves, aunque con un aire «renovado». Pues en la obra, son «La Sirenita Pescada», «Zorricienta» y «Gordinieves». Cada una representa un prejuicio social hacia la mujer, relacionado con la promiscuidad, la soltería o el sobrepeso. «Sabía muy bien que quería hacer una parodia de las historias y los personajes de Disney, porque son muy emblemáticos y su estética ha marcado toda una generación», ha asegurado la ilustradora de 31 años, que cree que la obra puede ser «muy útil» a las nuevas generaciones. «Me encantaría que los chavales también lo leyesen, pues así podrían conectarse y aprender más de estos estándares desiguales a partir de este libro, además de enterarse del universo femenino y los micromachismos diarios», ha explicado.

En Idiotizadas, Córcoles invita a las mujeres a «desaprender» las normas sociales y culturales asimiladas desde la infancia para aceptarse a sí mismas. La cuarta publicación de Moderna de Pueblo aparece en un tiempo marcado por los escándalos de acoso sexual a mujeres -como los relacionados con el productor Harvey Weinstein o el actor Kevin Spacey- y el escándalo sexual de La Manada en el caso español.

Famosa

en las redes

El personaje de Raquel Córcoles es especialmente conocido en las redes sociales, donde la ilustradora cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram. La mayoría son usuarias con edades comprendidas de los 20 a los 40 años. En sus «tiras cómicas», Córcoles combina la ilustración con los mensajes cortos que apelan directamente al lector. La ilustradora se dibuja en situaciones ridículas y cotidianas que provocan risa, a la vez que reflejan la diversidad de la sociedad actual, ya sea relacionada con la orientación sexual, la moda o el género. Para ello, Córcoles también se sirve de etiquetas como hipster, miss, emo, barbudo o colgado.

Córcoles, graduada en Periodismo y Publicidad, publicó en 2010 su primer libro, Soy de Pueblo, junto a la diseñadora valenciana Marta Rabadán. Tres años después publicó su primer cómic en solitario Los Capullos No Regalan Flores (2013, Lumen) y Cooltureta (2014, Lumen), una novela gráfica. Cuenta con de seguidores en países como Francia, Brasil, Portugal, Singapur o Malasia.