The Killers vuelven y revuelven al FIB

Parece que The Killers han encontrado en España ese vergel festivalero que le va de perillas a su propuesta de pop con ribetes electrónicos, nueva olero y pomposo. El pasado julio en Bilbao, más de 40.000 asistentes disfrutaron de sus retahíla de éxitos en el BBK Live. Y el próximo julio otras tantas mil personas seguro que harán lo mismo en el FIB de Benicàssim, que ayer anunció a la banda de Brandon Flowers como primeros cabeza de cartel confirmados para la edición de 2018.

Con la del próximo verano, será la octava vez que la banda de Las Vegas visita España y la tercera que toca en el festival de Benicàssim. Lo hizo ya en 2013, cerrando la edición de aquel año. Y también puso el broche final al FIB de 2009. De momento, la organización no ha anunciado en cuál de los cuatro días del próximo festival -que tendrá lugar del 19 al 22 de julio- actuarán Los Killers.

Las tres visitas de la formación de Brendan Flowers a Benicàssim corresponden a la presentación de los tres últimos discos de estudio de The Killers. Su primera vez en el FIB vinieron con el «Day & Age» bajo el brazo, ese tercer LP que incluía la muy bailable y coreable «Human». Su paso por el escenario castellonense en 2013 correspondía a la gira europea de «Battle Born», publicado un año antes y sin tantos éxitos como sus predecesores, aunque sí temas tan estimables como «Flesh and bones», «Runnaways» o «From here on out».

Y en 2018 The Killers llegaran con «·Wonderful wonderful», publicado el pasado mes de septiembre. Este quinto álbum de The Killers ha sido número 1 directo tanto en las listas británicas como en las de Estados Unidos, donde nunca habían logrado esta posición, ni siquiera en aquellos gloriosos tiempos del «Hot fuss» de 2004 del que han despachado hasta el momento 2,23 millones de copias sólo en Gran Bretaña.

Días después de su salida, «Wonderful wonderful» ya había vendido casi 52.000 unidades en aquel país, que se ha convertido en los últimos años en el mayor proveedor de público para el FIB. Incluso los dos discos de Brandon Flowers en solitario -especialmente «Mr. Brightside» también han sido top 1 en las isla.

Hasta ahora, en Estados Unidos The Killers nunca habían sido número 1, pero con este último disco sí lo han logrado. En la primera semana de «Wonderful wonderful» en el mercado lograron despachar 118.000 unidades.

Como en años anteriores, la promotora del FIB ha esperado a diciembre -es decir, a las puertas de la campaña navideña- para publicar su primera confirmación. Los abonos de cuatro días, con ocho días de acampada gratuita del 16 al 23 de julio en Campfest se pueden adquirir a un precio de 110 euros, hasta el 14 de diciembre, ya que a partir de esa fecha su precio será de 125 euros.