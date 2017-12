Los nuevos ´triunfitos´ se abren paso en València

Muchos nervios, lágrimas y cantes. La explanada de Nuevo Centro se llenó ayer de cientos de valencianos que quisieron asistir a un encuentro irrepetible con tres de las concursantes de la última edición de 'Operación Triunfo'. "Tengo muchas ganas de abrazarla. Es única". Son las palabras de Patricia, de 15 años. Su mayor anhelo era verse cara a cara con Aitana, una de las grandes favoritas de 'OT'. Pudo cumplir su sueño a las 12.15 horas de la mañana, poco después de que los seguridades del centro comercial abrieran el paso a los fans hacia la mesa donde se encontraban las jóvenes estrellas, Aitana, Míriam y Ana Guerra. La joven llevaba desde las 9.30 horas en la cola para ver a las triunfitas. Como ella, había otros cientos de jóvenes detrás. A las 12 horas -momento en el que comenzó el pase de firmas- la cola la llegaba a las calle del Profesor Beltrán Báguena, cerca del Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Los fans valencianos del talent show ya empezaron a formar una fila en la calle de Menéndez Pidal durante las primeras horas de la mañana. Los últimos, los que se encontraban cerca de la Estación de Autobuses, ya preveían que no iban a poder ver a las concursantes, ya que el pase de firmas terminaba a las 14 horas. "Hay muchísima gente. Nosotros habíamos venido a ver el ambiente, pero no nos imaginábamos un despliegue así", reconoce Miguel, un joven estudiante de Magisterio de 22 años. Todos portaban consigo el álbum Operación Triunfo 2017. Lo mejor para que los firmaran las jóvenes triunfitas.

Según pudo saber este periódico, El Corte Inglés de Nuevo Centro agotó ayer las existencias del álbum, un día después de su salida al mercado. En una sola una jornada, se vendieron más de 1.000 discos, la mayoría con reserva. Más de lo que estaba previsto. De hecho, hasta el martes, estos grandes almacenes no prevén contar con más álbumes a la venta.



Éxito fraguado en las redes

La nueva edición de 'OT' cuenta con un fuerte de la audiencia (más de 2 millones de espectadores siguen las galas cada lunes), sin embargo, las cifras no pueden compararse a las de las primeras ediciones. Su éxito ha sorprendido a muchos ciudadanos que no siguen el programa. Y es que, la consolidación del 'talent' de La 1 no ha llegado de la mano de las audiencias, sino de las redes. De hecho, la mayoría de los seguidores del programa comprenden de los 14 a los 25 años, y muchos de ellos siguen el espacio a través de Internet: ven las galas en streaming y siguen la evolución de sus concursantes favoritas a través de las redes.