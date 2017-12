Las artes escénicas valencianas se reunieron ayer para celebrar una de sus veladas más importantes. El Palau de Cervelló acogió la gala de entrega de los Premios Avetid, galardones que anualmente otorga la Associació d´Empreses d´Arts Escèniques del País Valencià y que este año celebra su 25 aniversario.

El mundo de la escena y la cultura estuvo presente en una fiesta que reconoció, entre otros, al veterano actor y director teatral Josep Maria Pou. Al recoger su galardón, Pou aseguró que estaba en una de las ceremonias «más entrañables que he vivido jamás». Le dedicó el premio a Josep Maria Morera - «un hombre fundamental en mi carrera»-, y destacó que le gusta sentirse «representante de los actores, de todos aquellos que nunca han tenido la oportunidad de subir a un escenario a recibir un premio». «Gracias a los que van al teatro de manera habitual», concluyó.

Pou ha sido galardonado con el Premio Gaudí de Honor 2017, por sus 50 años de oficio tanto en los escenarios como en las pantallas. En teatro, su trabajo ha sido reconocido en numerosas ocasiones. En 2007, en la X edición de los Premios Max, se alzó con dos estatuillas por «La Cabra o qui és Sylvia?», a la mejor adaptación o versión de obra teatral y a la mejor dirección de escena.

Desde Avetid reconocieron también la labor de la Associació Valenciana d´Escriptores i Escriptors Teatrals (Aveet).

Subió a recoger el galardón Sonia Alejo que dedicó un emotivo recuerdo a Josep Lluís Sirera, y aseguró que «sabemos que el camino está lleno de obstáculos, pero estamos entrenados». «Más allá de la queja constante, trabajaremos para ocupar el espacio que nos merecemos», afirmó, e hizo una llamada a las instituciones, «dejad que os ayudemos a curar las artes escénicas».

También fue uno de los premiados el artista Josep Palanca, «amante de los títeres», que destacó su capacidad «para integrarse en el nuevo modelo cultural después de la transición». Palanca, visiblemente emocionado, dijo que «¿qué tengo que decir yo del teatro? Que cada vez que he pisado un escenario he sido el hombre más feliz del mundo».

La entidad valenciana de artes escénica quiso premiar ayer también la labor de la doctora en Filosofía y Letras, exconcejala de Cultura en València, exdiputada autonómica en las Corts y miembro del Consell Valencià de Cultura Ana Noguera, quien se dirigió al público para asegurar que «es un premio emocionante que no me esperaba. Siempre he intentado abrir puertas a las artes escénicas y la cultura, y las artes escénicas son una vocación de valientes que requiere una vocación irrefrenable».

Además, Avetid entregó sus galardones a Faula Teatre, un grupo de teatro amateur nacido desde una asociación sin ánimo de lucro que lleva 25 años «divirtiéndose» con el mundo del teatro; a Casa Montaña por su «compromiso con la cultura, el deporte y el bienestar»; y a la concejalía de Cultura de Sumarcàrcer «por el esfuerzo para ofrecer una programación de artes escénicas profesional y de calidad»; entre otros.