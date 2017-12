Los amantes de «Star Wars» llenan las salas en el preestreno del octavo episodio

La llegada a España del octavo episodio de Star Wars llenó ayer los cines de seguidores, que se «conjuraron» en un «maratón» que ya, desde ayer, 24 horas antes de su estreno oficial, competían por ser los primeros en ver la película y participar de las actividades organizadas en las salas.

En las cadenas de cine como Kinépolis, Cinesa y Yelmo se congregaron desde ayer por la tarde los seguidores de la saga que han conseguido entrada para el «maratón», es decir, el visionado del episodio VII y luego el de la nueva película, una «hazaña» que se repetirá en las salas de los Yelmo o de Cinesa de toda España.

Ellos serán los primeros durante unas pocas horas, ya que en esas salas se empezará a programar las dos horas y media de guerra galáctica protagonizada por la desaparecida Carrie Fisher, Mark Hamill, Benicio del Toro, Oscar Isaac, Daisy Ridley y Adam Driber además de Yoda, Chwbacca, R2D2 y C3PO.

Hoy, está previsto que los «muy amantes» de la saga participen de las actividades en los cines de distintos puntos de España, en los que se podrá beber «leche azul», ver a la Legión 501 disfrazada con «auténticos» trajes de la película o hacerse fotos con reproducciones de tres metros de Jabba.

Por su parte, el madrileño Adrián Pueyo, de 24 años, ha participado en la película Star Wars: los últimos Jedi, que se estrena hoy en España, creando parte de los efectos visuales.

«Va a ser buenísima y eso que no la he visto, pero sí he visto lo suficiente para saber que va a ser buenísima», asegura. «En todas las películas de Star Wars, yo creo que uno de los factores que aportan más complejidad es la gran variedad de trabajo que hay que abordar. Son siempre universos distintos al nuestro, con personajes distintos y leyes físicas que funcionan siempre un poco a su manera. En este caso no fue distinto», subraya Pueyo.