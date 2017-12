Un actor de 'Stranger Things' visitará la Comic Con València

La Heroes Comic Con València, que se celebrará los días 23, 24 y 25 del próximo mes de febrero en Feria Valencia contará con la presencia de Gaten Matarazzo, más conocido por su interpretación de Dustin Henderson en la serie original de Netflix 'Stranger Things'.



La presencia de Matarazzo ya se prevé como el gran aliciente para los fanáticos de la serie de Netflix, aunque la convención para aficionados al mundo de las historietas ilustradas contará con otros invitados de nivel como Michael Golden, editor en DC Comics además de Director Artístico en Marvel Comics; Brian Stelfreeze, conocido sobre todo por sus 50 portadas consecutivas para ´Batman: Shadow of the Bat´; Gail Simone es una multipremiada y guionista de ´Deapool´, ´Los Simpson´ y ´Wonder Woman´; o el valenciano Paco roca, premio Goya al mejor guión adaptado por su novela gráfica Arrugas.



Las entradas, que ya se pueden conseguir en la web de la Heroes Comic Con València 2018, oscilan entre los 8 euros por un día, hasta los 30 por el acceso durante los 3 días que dura el encuentro. Las firmas y actividades, así como otros invitados, se confirmarán próximamente.



Matarazzo, la gran estrella de la convención, ha participado en la película musical 'Priscilla, Reina del Desierto', el musical 'Les Misérables', en una producción especial de 'Godspell Cast of 2032', así como en el vídeo musical 'Swish Swish' de la cantante estadounidense Katy Perry. El joven actor crea conciencia sobre la disostosis cleidocraneal y recauda fondos para CCD Smiles, una organización que busca pagar los costes médicos de quienes sufren la enfermedad.







¡ATENCIÓN!

Es un placer poder confirmar a Gaten Matarazzo para la próxima #HeroesComicCon València! ¿Quieres conocer al genial Dustin de #StrangerThings en su primera visita a España? ¡No te quedes sin tu entrada! Welcome @GatenM123! https://t.co/qq7UcGnZKX pic.twitter.com/yIIh6CNecb — Heroes Comic Con ?? (@Heroes_ComicCon) 15 de diciembre de 2017