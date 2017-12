'Master Chef 6' arranca motores en València

El casting de aspirantes de «Master Chef 6» hizo ayer parada en València para escoger a los cocineros con más talento de la Comunitat Valenciana. El Cap i casal ha sido la primera ciudad española que ha acogido el casting de la sexta edición, que pretende subir el nivel de exigencia del «talent show». En total, ayer se presentaron 67 personas que habían pasado una criba que descalificó a miles de aspirantes valencianos.

Los nervios fueron el principal ingrediente de la sesión culinaria, en la que los asistentes al casting tuvieron que presentar sus «creaciones» más vistosas para encandilar al jurado. «Aquí veo mucho nivel, espero que mi plato guste. Aunque el hecho de estar aquí es un gran logro. Hemos pasado por muchos filtros», aseguró Jose, vecino de València. Decidió presentar un cebiche peruano de merluza. Mila, vecina de Sagunt, optó por los sabores dulces. «He preparado un bizcocho meloso con un mousse de toffee y un crujiente de harina de arroz con almendras. Todo sin gluten y sin lactosa», explicó esta joyera valenciana, popular por el blog de cocina «Milicocinillas». Otro aspirante, como Roberto, decidió no arriesgar. «He traído una tortilla de patatas porque no falla. Si no salgo elegido nos la repartiremos entre todos para almorzar», explicó este jubilado del sector financiero. «Aquí hay mucha competencia, me parece que la tortilla no se va a clasificar», confesaba el valenciano.

El más rompedor fue Javier, investigador biomédico que apostó por presentar un plato que simbolizara sus proyectos de investigación. En concreto, el plato tuvo por nombre «Consentimiento informado con perspectiva de género». «La cocina tiene que contar siempre una historia y siempre intento representar en mis platos lo que trabajo en el campo de la investigación», explicó Javier, que decidió lucir un casco ciclista como gorro de cocina.

«Grandes talentos»

«Está claro que de aquí va a salir un concursante de la edición fijo», comentó otro concursante a tenor del comentario de la directora de casting de Shine Iberia -productora del talent de La 1-, Esther González, que aseguró que «de València siempre salen buenos talentos, con mucho potencial creativo». «Han salido muy buenos concursantes, y siempre venimos muy esperanzados de encontrar talento. Buscamos creatividad, talento y pasión por la cocina. Queremos que nos sorprendan los candidatos», y señaló: «València tiene grandes restaurantes con Estrella Michelin y muy buenos productos. Esto ha generado una cultura gastronómica muy rica que se refleja también en las cocinas de cada casa».

A pesar de que el equipo de producción ya ha pasado por la ciudad, el casting del «talent» sigue abierto hasta mediados de enero.

El programa se estrenará a principios de 2018, aunque los aficionados al programa tendrán un aperitivo la próxima semana, ya que arranca la quita edición de «Master Chef Junior» el próximo 20 de diciembre.